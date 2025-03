TFS HealthScience ernennt Miriam Martin zur Vice President of Business Development, Clinical Development Services

LUND, Schweden, 25. März 2025 /PRNewswire/ -- TFS HealthScience (TFS), ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO), freut sich, die Ernennung von Miriam Martin, einem langjährigen Mitglied des Unternehmens, zur Vice President of Business Development, Clinical Development Services (CDS), bekannt geben zu dürfen. Mit dieser neuen Funktion wird Miriam außerdem Mitglied des TFS Executive Committee und verstärkt damit das Engagement des Unternehmens für strategisches Wachstum, Betriebsexzellenz und die Förderung starker Partnerschaften.

Seit mehr als 15 Jahren ist Miriam eine tragende Säule von TFS und hat durch ihre Führungsfunktionen mit wachsenden Verantwortungsbereichen und ihre fundierte Branchenkenntnis, die sich sowohl auf die Sponsoren als auch auf die CROs erstreckt, einen bedeutenden Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens geleistet. Ihre Führung markiert eine Ära des Wandels bei TFS, die fünf Übernahmen, die Eingliederung in die Ratos Group und die globale Expansion des Unternehmens in wichtige Regionen in Nordamerika, Europa, der Asien-Pazifik-Region und dem Nahen Osten umfasst. In den letzten fünf Jahren hat Miriam überzeugende Verkaufszahlen erzielt und das Wachstum der wichtigsten Geschäftsentwicklungsfunktionen vorangetrieben. Unter ihrer Führung wurde auch die Skalierbarkeit und der Erfolg des FSP-Modells (Functional Service Provider) bei TFS gesteigert, wodurch flexible und hochwertige strategische Resourcing-Lösungen möglich wurden, die auf die evolvierenden Bedürfnisse der Partner abgestimmt sind.

„Miriams Einfluss auf TFS ist sowohl tiefgreifend als auch nachhaltig", erklärt Markus Granlund, CEO bei TFS HealthScience. „Sie hat TFS, wie wir es heute kennen, maßgeblich mitgestaltet. Ihre Führungsqualitäten, ihr Einblick und ihr unermüdliches Engagement für unser Unternehmen und unsere Mission machen sie zur idealen Besetzung für diese Position. Wir sind stolz darauf, sie im Exekutivausschuss begrüßen zu dürfen."

Miriams Ernennung fällt in eine Zeit, in der TFS eine anhaltende Dynamik erlebt, die durch Fortschritte in den wichtigsten Therapiebereichen des Unternehmens unterstrichen wird. Erst kürzlich hat das Unternehmen entscheidende klinische Programme in der frühen und späten Phase in der Ophthalmologie initiiert, darunter Studien zum diabetischen Makulaödem und anderen Netzhauterkrankungen, und seine Anstrengungen in der Onkologie bei Bauchspeicheldrüsenkrebs, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und anderen hämatologischen Indikationen ausgeweitet. Außerdem erweitert TFS seine Portfolios in den Bereichen Dermatologie und Neurowissenschaften aus und hat kürzlich Studien zu atopischer Dermatitis, komplexer Wundheilung und multipler Sklerose vergeben. Dieser Fortschritt unterstreicht die umfangreiche therapeutische Expertise des Unternehmens und seinen unerschütterlichen Einsatz für wissenschaftliche Spitzenleistungen und patientenzentrierte Wirkung.