Die Wohnstätte des Chaos wird von einem Museum für zeitgenössische Kunst namens „Organe" verwaltet, das sich im Dorf Saint-Romain-Au-Mont-d'Or in der Nähe von Lyon in Frankreich befindet.

PARIS, 25. März 2025 /PRNewswire/ -- La Demeure du Chaos („The Abode of Chaos", wie die New York Times es nannte, zu Deutsch: die Wohnstätte des Chaos) wurde 1999 von Thierry Ehrmann als „ Spiegel unserer Welt " konzipiert. Neben seinen zahlreichen geschäftlichen Erfolgen wird Ehrmann in seiner zertifizierten Biografie in Who's Who In France als „bildender Künstler seit 1980" beschrieben. https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/02/2025-Biographie_de_Thierry_Ehrmann-Who-s-Who-In-France.pdf

Dieses einzigartige Freilichtmuseum erstreckt sich über 7.555 m² und bietet einen einzigartigen Museumspfad inmitten der Natur. Es ist für die Öffentlichkeit kostenlos zugänglich und wurde als Gesamtkunstwerk konzipiert, das im Einklang mit der Vision seines Gründers und Schöpfers Thierry Ehrmann Barrierefreiheit und Inklusion für alle Zuschauer gewährleistet. Es wird von der Präfektur als ERP-Freilichtmuseum eingestuft. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2006 hat das Museum für zeitgenössische Kunst 2,5 Millionen Besucher kostenlos empfangen, von denen 25 % aus dem Ausland kamen.

In 25 Jahren war die Wohnstätte des Chaos Gegenstand von fast 3.600 schriftlichen und audiovisuellen Presseberichten aus 72 Ländern. Ihre Aktivitäten werden weltweit von mehr als 10,9 Millionen Abonnenten ihrer Social-Media-Konten verfolgt und sie zählt 720.000 Unterzeichner der Petition für ihren Erhalt und ihre Anerkennung durch die französischen Behörden.

Die Wohnstätte des Chaos besteht aus drei imposanten Gebäuden aus dem Jahr 1630, die in einer alchemistischen Transmutation vollständig umgestaltet wurden, aus der nahezu 7.200 verschiedene, von Thierry Ehrmann geschaffene Kunstwerke hervorgingen. Jedes Werk hat seinen ursprünglichen Namen, sein ursprüngliches Medium und seine ursprüngliche Form. Es gibt 4.500 lasergeschnittene Stahlkunstwerke, von denen einige mehrere hundert Tonnen wiegen. Außerdem gibt es Porträts, Gemälde, Street Art, Wandgravuren, Installationen, digitale Kunstwerke, die mit KI erstellt wurden, Werke der Land Art und ein umfassendes elektronisches System, die zusammen ein „Gesamtkunstwerk" bilden:

https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

Die französische Kulturministerin, Madame Rachida Dati, hat in einem Schreiben vom 20. März 2025 Thierry Ehrmanns Wohnstätte des Chaos offiziell als Gesamtkunstwerk anerkannt, und zwar mit folgenden Worten:

„Sehr geehrter Herr,

Seit mehreren Jahren üben Sie neben der energischen Entwicklung des von Ihnen gegründeten Unternehmens Artprice eine vielgestaltige künstlerische Tätigkeit aus.

Vor nicht allzu langer Zeit haben Sie die Aufmerksamkeit eines meiner Vorgänger und meiner Ministerialdienste (DRAC und DGCA) auf die komplexe Situation rund um das Produkt Ihrer künstlerischen Tätigkeit gelenkt: die Wohnstätte des Chaos.

Ursprünglich ein alter Bauernhof in den Monts du Lyonnais, haben Sie das Anwesen zu Ihrem persönlichen Wohnsitz und zum Sitz Ihres Unternehmens Artprice gemacht. Gleichzeitig haben Sie ein vielseitiges und umfangreiches Kunstprojekt auf dem gesamten Gelände entwickelt, das teilweise den Schutz eines Nationalen Historischen Denkmals genießt und den Namen „La Demeure du Chaos" (Wohnstätte des Chaos) trägt. Dieses Projekt, das die Architektur des bestehenden Gebäudes und seiner Umgebung integriert und gleichzeitig die Überreste eines alten protestantischen Friedhofs bewahrt und respektiert, ist ein Gesamtkunstwerk, das sich ständig weiterentwickelt.Das primäre künstlerische Ziel besteht darin, die historischen und gesellschaftlichen Umwälzungen am Ende des 20. Jahrhunderts sowie die Versprechen und Unsicherheiten unseres 21. Jahrhunderts widerzuspiegeln. Die Arbeiten erstrecken sich sowohl auf den Innen- als auch auf den Außenbereich und umfassen öffentliche und private Räume, insbesondere solche, die den täglichen Aktivitäten Ihres Unternehmens gewidmet sind.

Das integrierte Museum für zeitgenössische Kunst lädt zu einem halluzinatorischen und faszinierenden Spaziergang durch die Nischen des menschlichen Gedächtnisses ein, bei dem Porträts prominenter Persönlichkeiten unserer modernen Zeit sowie Schlüsselzitate, Skulpturen und architektonische Erweiterungen, die die bestehenden Gebäude verändern, zu sehen sind. Umfunktionierte Autowracks und Flugzeugwracks spielen neben den modernen „Fabriken", die im Park installiert sind, ebenfalls eine wichtige Rolle.

Ich möchte Ihnen mitteilen, dass mein Ministerium den Wert dieser einzigartigen Arbeit offiziell anerkennt, die, soweit ich weiß, ständig in Bewegung ist und sich erst dann nicht mehr weiterentwickeln wird, wenn Sie nicht mehr da sind. "

Laut Frau Dati steht die Arbeit von Thierry Ehrmann „in einer Reihe mit großen Gesamtkunstwerken wie Postman Chevals Ideal Palace und den Zyklopen in Milly la Forêt …

Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen mitteilen, dass das Kulturministerium den künstlerischen Wert des bereits geschaffenen Werks anerkennt und Sie ermutigt, es fortzusetzen."

Die Anerkennung durch die Behörden stellt den Höhepunkt im Prozess des Schutzes der Kunstwerke der Wohnstätte des Chaos dar und ist in rechtlicher Hinsicht der Hauptfaktor, der die Aufnahme des Werkes in die Kunstgeschichte und seine Erhaltung für die Nachwelt begründet. Die verschiedenen Schutzmaßnahmen stellen einen subsidiären Faktor dar, während das Ministerium eine Reihe von rechtlichen Lösungen vorschlägt, um die Übertragung des Wohnstätte des Chaos an künftige Generationen zu ermöglichen:

„Ich hoffe auch, dass ein Dialog mit den staatlichen Stellen und insbesondere mit der Regionalpräfektur und der Regionaldirektion für kulturelle Angelegenheiten (Direction régionale des affaires culturelles, DRAC) in beide Richtungen aufgenommen werden kann.

Der erste Punkt betrifft die Erweiterung der Öffnungszeiten, die Sie bereits praktizieren, um einen besseren Zugang zur Wohnstätte zu ermöglichen.

Der zweite betrifft die Umsetzung der richtigen Bedingungen, um die Nachhaltigkeit, Erhaltung und Zugänglichkeit der Wohnstätte für künftige Generationen zu gewährleisten. Ich werde auch meine Dienste, sowohl die zentralen als auch die dezentralen, bitten, mit Ihren Teams zusammenzuarbeiten, um die verschiedenen rechtlichen Rahmenbedingungen zu prüfen, die genutzt werden könnten, um die Fortdauer und Übertragung der Wohnstätte an zukünftige Generationen zu ermöglichen: Stiftungsfonds, eine geschützte Stiftung oder eine als gemeinnützig anerkannte Stiftung oder eine andere geeignete Einrichtung."

Beim Lesen dieses Briefes musste Thierry Ehrmann, Gründer von Artprice, Historiker und Bildhauer, mit großer Rührung an seine umfassende Studie über den Bildhauer Constantin Brancusi denken:

„Vor genau einem Jahrhundert hat der Oberste Gerichtshof der USA (Brancusi/USA) den kognitiven Wert eines Kunstwerks durch einen bahnbrechenden Prozess neu definiert, in dem es um Constantin Brancusis Vogel im Raum ging. Heute, nach 25 Jahren juristischer Auseinandersetzungen, hat Frankreich durch seine Kulturministerin, Frau Rachida Dati, den Wert meiner Arbeit offiziell anerkannt und sie als einzigartig durch mein künstlerisches Schaffen definiert, das in der Wohnstätte des Chaos und seinem Gesamtkunstwerk verkörpert ist. Darüber hinaus wird anerkannt, dass sich meine Arbeit in ständiger Entwicklung befindet, und ich werde ermutigt, weiterzumachen, während gleichzeitig die Verbreitung, Erhaltung und Nachhaltigkeit meiner Arbeit unterstützt werden. Dieser Moment bildet eine wahre „ mise en abîme ", die Brancusis Der Vogel und sein Porträt, das in meinem Atelier im Herzen der Wohnstätte des Chaos gemalt wurde, miteinander verbindet. Es repräsentiert sowohl mein großes alchemistisches Werk als auch meine 45 Jahre künstlerischer Schaffenszeit. Ich nehme diese Anerkennung mit tiefer Dankbarkeit gegenüber der Kulturministerin, ihrem Team und all meinen langjährigen Unterstützern entgegen, während wir das 25-jährige Jubiläum der Wohnstätte des Chaos feiern. Heute schreibt Frankreich durch die Stimme seines Kulturministers ein neues Kapitel in der Geschichte der Kunst."

Der Prozess der Anerkennung und des rechtlichen Schutzes der Wohnstätte des Chaos beruht zum Teil auf der Erstellung einer detaillierten zweisprachigen Architekturstudie mit dem Titel „The Abode of Chaos: Gesamtkunstwerk & Singular Architecture". Diese Studie ist jetzt für die Öffentlichkeit frei zugänglich unter:

https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

Die kurze Beschreibung in dieser Pressemitteilung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dem Leser wird empfohlen, das Typoskript zu konsultieren, um eine umfassende Lektüre der referenzierten Werke zu erhalten.

Die Studie untersucht die Wohnstätte des Chaos aus ahistorischer, archäologischer, soziologischer, künstlerischer, architektonischer und wissenschaftlicher Sicht mit Hilfe internationaler Experten, angesehener Professoren und multidisziplinärer Forscher.

Diese Studie bildete die Grundlage für die Anträge, die von Sandra Béchiche – Direktorin des Büros von Thierry Ehrmann, zuständig für internationale Beziehungen und Denkmalpflege – an das französische Kulturministerium gerichtet wurden, und zwar an den Generaldirektor der Generaldirektion für künstlerisches Schaffen (Direction générale des création artistique, DGCA) in der Person von Christopher Miles sowie an Marc Drouet, Regionaldirektor für kulturelle Angelegenheiten Auvergne-Rhône-Alpes (Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, DRAC AURA).

Diese Initiativen begannen im Dezember 2019, um die Anerkennung des Gesamtkunstwerks von Thierry Ehrmann durch die Behörden zu erwirken und seine Nachhaltigkeit sowie eine gütliche Beilegung des 25-jährigen Rechtsstreits sicherzustellen, der von der Gemeinde Saint-Romain-Au-Mont-d'Or auf der Grundlage des Städtebaurechts gegen das künstlerische Schaffen angestrengt wurde. Diese Auseinandersetzung wurde zunächst durch die Malraux-Gesetze und später durch das Gesetz vom 7. Juli 2016 über die Freiheit der Schöpfung, der Architektur und des Kulturerbes geschützt. Thierry Ehrmann trug durch die von ihm initiierte juristische Debatte über den Status des Künstlers in Frankreich und die Freiheit des künstlerischen Schaffens dazu bei.

Die Vermessungen, Pläne, Abschnitte, Illustrationen und Orthofotos für die vollständige Digitalisierung der 7200 Kunstwerke, die mit den Gebäuden, Nebengebäuden und umgebenden Mauern auf einer Fläche von über 7555 m² verbunden sind (wodurch ein digitales Erbe von 1,2 Terra-Bytes [1 Pixel IPTC/GPS DMS = 1 mm] entsteht), wurde in 18 Monaten von Philippe Barthélémy, dem Gründer von ICONEM (das umfangreiche Arbeiten an den Bamiyan-Felswänden, der Stätte Palmyra usw. durchgeführt hat), sowie von der TT Géomètres Experts Group und ihrem 3D-Labor durchgeführt. Diese Arbeit basierte auf den Standards der Europäischen Kommission für die Digitalisierung und Online-Zugänglichkeit von kulturellem Material und dessen digitale Bewahrung (2011/711/EU).

Die Studie und die vollständige Digitalisierung der Wohnstätte des Chaos wurden von Spezialisten für Märtyrerkulturerbestätten unter der Leitung von Dr. Nicolas Detry, einem spezialisierten Kulturerbe-Architekten, beaufsichtigt. N. Detry schrieb den Hauptteil des Abschnitts „Formativity of the Abode of Chaos" unter Bezugnahme auf die Arbeit von Luigi Pareyson. Raphaëlle Rivière, Kunst- und Architekturhistorikerin und Archäologin, hat das Gesamtkunstwerk und die einzigartige Architektur der Wohnstätte des Chaos/Demeure du Chaos bei Nicolas Detry studiert. Sie waren beide auch die Kuratoren der Ausstellung „The Abode of Chaos: History of a Sustainable Heritage from the 17th Century to the Present Day" im Jahr 2022.

Aus rein pädagogischer Sicht ist der Begriff „Gesamtkunstwerk", den die Kulturministerin Rachida Dati offiziell für die Wohnstätte des Chaos anerkannt hat, ein ästhetisches Konzept, das aus der deutschen Romantik stammt und im 19. Jahrhundert in Europa aufkam. Ein „Gesamtkunstwerk" zeichnet sich durch die gleichzeitige Verwendung zahlreicher künstlerischer Medien und Disziplinen sowie durch die symbolische, philosophische oder metaphysische Bedeutung aus, die es hat. Solche Projekte entstehen aus dem Wunsch heraus, die Verflechtung aller Elemente der Existenz zu reflektieren.

Thierry Ehrmann öffnet die Türen des Gesamtkunstwerks La Demeure du Chaos für Loïc Ballet & Sébastien Chabal für die Fernsehsendung En vadrouille am 9. März 2025 (France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, France Télévisions-Gruppe, LB Production):

https://www.youtube.com/watch?v=nF_W2e4NeCc

Thierry Ehrmanns Wohnstätte des Chaos wird von Kunsthistorikern regelmäßig als künstlerische Fortsetzung des Merzbaus angeführt, einer monumentalen räumlichen Assemblage, die den Höhepunkt des „Gesamtkunstwerks" darstellt, an dem der Künstler Kurt Schwitters ab 1923 in seinem Atelier und seinem Haus in Hannover arbeitete.

Gleichzeitig wurden mehrere andere Studien durchgeführt, insbesondere zur Erhaltung und Restaurierung des Werkbestands in La Demeure du Chaos. Die renommierte Expertin Simona Sajeva, Bauingenieurin und internationale Spezialistin für die Erhaltung und Restaurierung historischer Gebäude sowie Präsidentin des Internationalen Wissenschaftlichen Komitees für Wandmalerei des ICOMOS (International Council of Monuments and Sites), spielte bei diesen Studien eine Schlüsselrolle.

La Demeure du Chaos wird regelmäßig in internationale Nominierungen für Auswahlen wie die Watch List des World Monument Fund aufgenommen, die vom Forschungslabor DIVA (Documentation Interpretation and VAlorization of Heritage) der Universität Lüttich in Belgien vorgeschlagen wird. Das DIVA unter der Leitung von Claudine Houbart, Professorin, Architektin, Kunsthistorikerin und Spezialistin für die Erhaltung von Denkmälern und Stätten, ist auf Konservierungswissenschaften für Kunst und Architektur spezialisiert. Sie ist außerdem Doktorin der Ingenieurwissenschaften und Präsidentin der Doktoratsschule des FNRS (Fonds National de la Recherche Scientifique), die sich mit Baukunst und Stadtplanung befasst, sowie Mitglied des Internationalen Wissenschaftlichen Komitees für Theorie und Philosophie der Konservierung von ICOMOS.

Diese Nominierung profitierte von renommierten Patenschaften, darunter die Unterstützung von Giovanni Carbonara (1942-2023) – Professor, Architekt und emeritierter Direktor der Fakultät für Spezialisierung des architektonischen Erbes und der Landschaft an der Universität Rom „La Sapienza" sowie Sonderberater der UNESCO – und Pierre Hallot – Doktor der Philosophie und Geoinformationswissenschaften, Professor an der Universität Lüttich, Mitglied von ICOMOS, Sachverständiger und belgischer Vertreter des CIPA (Internationales Komitee für Architekturphotogrammetrie – Dokumentation des Kulturerbes).

Darüber hinaus wurde La Demeure du Chaos restauriert, nachdem Thierry Ehrmann sich widerwillig bereit erklärt hatte, einen Teil seiner Werke zu zerstören, um den Forderungen der Behörden nachzukommen. Diese Arbeiten wurden von Spezialisten für denkmalgeschützte Gebäude durchgeführt, darunter das Unternehmen Comte (Vinci-Gruppe), das unter anderem mehrfach die Primatiale Saint Jean in Lyon restauriert hat, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Die Erinnerung an diesen künstlerischen Verlust wird dank des 2023 erstellten „Catalogue Raisonné of an Artistic Loss Necessary for Republican Peace", in dem die 450 zerstörten Werke aufgeführt sind, im Märtyrer-Erbe fortbestehen.

Zu den Dimensionen des „Gesamtkunstwerks" der Wohnstätte des Chaos gehören schließlich auch der weltweite Hauptsitz von Artprice by Artmarket, dem Weltmarktführer für Kunstmarktinformationen seit 1987, der am geregelten Markt der Pariser Euronext notiert ist, sowie die Groupe Serveur (Hauptaktionär von Artprice) und ihre Tochtergesellschaften für Recht, Wissenschaft und Presse (seit 1985).

Die Wohnstätte des Chaos beherbergt auch die weltweit größte Sammlung von Manuskripten, Kodizes und Kunstmarkt-Verkaufskatalogen, die unter außergewöhnlich hohen Sicherheitsstandards aufbewahrt werden. Diese Dokumente repräsentieren die Geschichte des Kunstmarktes von 1700 bis heute, eine moderne „Bibliothek von Alexandria". Alle Archive sind Eigentum von Artprice by Artmarket und wurden von den Historikern und Experten des Unternehmens gescannt, kommentiert und untersucht. Im unterirdischen Bereich des Unternehmens befinden sich auch die verschiedenen Rechenzentren, in denen mehr als 180 Datenbanken mit Kunstmarktinformationen gehostet werden, die die globale Referenz für Kunstmarktexperten auf der ganzen Welt und für mehr als neun Millionen Artprice-by-Artmarket-Abonnenten darstellen. Die Presseagentur von Artprice, ArtMarketInsight, verbreitet mit ihrem langjährigen Partner, Cision PR Newswire, Kunstmarktnachrichten in 122 Ländern und in elf Sprachen.

Von den vielen Beschreibungen der Wohnstätte des Chaos, die in den letzten 25 Jahren vorgebracht wurden, haben viele Kunsthistoriker den Begriff „Gesamtkunstwerk" verwendet, während andere sie als „Schwarzes Werk hermetischer Tradition, das sich vom alchemistischen Chaos unseres tragischen und prächtigen 21. Jahrhunderts nährt, dessen Glut am 11. September 2001 entfacht wurde", beschrieben haben.

Verschiedene Studien aus unterschiedlichen Teilen der Welt deuten darauf hin, dass die Entstehung der Wohnstätte des Chaos auf die ersten freimaurerischen Stützbretter von Thierry Ehrmann von der Nationalen Großloge von Frankreich aus dem Jahr 1985 zurückgeführt werden kann, die sich auf das bemerkenswerte alchemistische Werk „Wohnstätten der Adepten" von Fulcanelli beziehen.

Darüber hinaus wurde Thierry Ehrmanns Wohnstätte des Chaos in den letzten 25 Jahren regelmäßig mit dem berühmten „Gesamtkunstwerk" verglichen, das „Postman Cheval" mit seinem „Ideal Palace" geschaffen hat.Tatsächlich wird Thierry Ehrmann in dem Nachschlagewerk über das Werk von Postman Cheval (veröffentlicht von Postman Chevals Ideal Palace in Zusammenarbeit mit der École Nationale Supérieure des Beaux Arts und dem Musée de la Poste im Jahr 2008) als „Postman Cheval des 21. Jahrhunderts" bezeichnet (Abschnitt mit dem Titel „Cheval und seine künstlerische Abstammung", Seite 18). Die Linien des Postman Cheval sind klar und eindeutig, und seit mehr als 15 Jahren gibt es eine Kulturreise, die Besuche an beiden Orten beinhaltet.

Die Wohnstätte des Chaos beherbergt außerdem mehr als 1.800 geopolitische, literarische, wissenschaftliche, philosophische, künstlerische und historische Porträts. Die Porträts verweisen auf Persönlichkeiten, die in 90 % der weltweiten Nachrichten vorkommen, die regelmäßig von Print- und audiovisuellen Medien auf der ganzen Welt veröffentlicht werden, sowie auf Tausende alchemistische Stiche.

Die internationale Presse sieht in der Wohnstätte des Chaos ein „Gesamtwerk aus verschiedenen Werken" und eine „wesentliche und einzigartige ‚Fabrik'", die als bedeutendstes Hauptwerk zu Beginn des 21. Jahrhunderts einen wichtigen Platz in der Kunstgeschichte einnimmt (siehe Presseschau, insbesondere die Sonderausgabe der New York Times und Artpress).

Sie existiert auch im Bereich der Ideen. Sie hat Ausstellungen, Debatten, zahlreiche Bücher, Kurz- und Spielfilme namhafter Regisseure, Dissertationen, Forschungen und einen Nachhall auf verschiedenen Kontinenten ausgelöst.

Im Jahr 2024 fand der 36. Kongress des Internationalen Komitees für Kunstgeschichte (Comité International d'Histoire de l'Art, CIHA) in Lyon statt. Auf globaler Ebene sind die CIHA-Kongresse seit 1873 die wichtigsten Veranstaltungen für die gesamte Gemeinschaft der Forscher und Fachleute im Bereich Kunst und Kulturerbe.

Thierry Ehrmann, CEO und Gründer von Artprice, erklärte: „Angesichts unserer strategischen Mission ist es für Artprice und das Musée d'Orne de l'Art Contemporain, das die Wohnstätte des Chaos verwaltet, selbstverständlich, den 36. CIHA-Kongress als einer der Hauptsponsoren zu unterstützen, mit Beiträgen aller Historiker und Forscher von Artprice. Wir haben uns sehr gefreut, die Delegierten im Hauptsitz von Artprice by Artmarket im Herzen des Musée d'Art contemporain d'Orléans und seiner Wohnstätte des Chaos begrüßen zu dürfen."

Dieses außergewöhnliche Ereignis für die Kunstgeschichte, das alle vier Jahre stattfindet, trug zum Wiederaufstieg Frankreichs bei, das – laut dem 30. jährlichen Kunstmarktbericht von Artprice – nun als zweitgrößter öffentlicher Kunstmarkt der Welt in Bezug auf das Transaktionsvolumen positioniert ist, direkt hinter den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2024 erzielte Paris den viertgrößten Kunstauktionsumsatz der Welt und übertraf damit sowohl Peking als auch Shanghai.

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2024

Copyright 1987-2025 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Informationen zu Artmarket.com:

Artmarket.com ist an der Eurolist von Euronext Paris notiert. Die jüngste TPI-Analyse umfasst mehr als 18.000 Einzelaktionäre ohne ausländische Aktionäre, Unternehmen, Banken, FCP und OGAW: Euroclear: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF.

Artmarket und seine Abteilung Artprice wurden 1997 von Thierry Ehrmann, dem Geschäftsführer des Unternehmens, gegründet. Sie werden von der Groupe Serveur (gegründet 1987) kontrolliert, siehe auch die beglaubigte Biographie aus Who's Who In France:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/02/2025-Biographie_de_Thierry_Ehrmann-Who-s-Who-In-France.pdf

Artmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt, unter anderem mit seiner Abteilung Artprice, die weltweit führend ist in der Sammlung, Verwaltung und Nutzung von historischen und aktuellen Kunstmarktinformationen (Originaldokumente, Kodexmanuskripte, kommentierte Bücher und Auktionskataloge, die im Laufe der Jahre erworben wurden) in Datenbanken mit über 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnissen, die mehr als 865.100 Künstler abdecken.

Artprice Images ermöglicht den unbegrenzten Zugang zur weltweit größten Bilddatenbank des Kunstmarktes mit nicht weniger als 181 Millionen digitalen Bildern von Fotografien oder gestochenen Reproduktionen von Kunstwerken von 1700 bis heute, kommentiert von unseren Kunsthistorikern.

Artmarket, mit seiner Abteilung Artprice, erweitert kontinuierlich seine Datenbanken mit Informationen aus 7.200 Auktionshäusern und veröffentlicht kontinuierlich Kunstmarkttrends für die wichtigsten Agenturen und Pressetitel der Welt in 119 Ländern und 9 Sprachen.

Artmarket.com stellt seinen 9,3 Millionen Mitgliedern (Mitglieder-Login) die Inserate seiner Mitglieder zur Verfügung, die nun den ersten globalen standardisierten Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken zu festen Preisen bilden.

Intuitive Artmarket AI von Artprice verschafft dem Kunstmarkt eine Zukunft.

Artmarket wurde mit seiner Abteilung Artprice zweimal mit der staatlichen Auszeichnung „innovatives Unternehmen" von der französischen öffentlichen Investitionsbank BPI gewürdigt, die das Unternehmen bei seinem Vorhaben unterstützt hat, seine Position als Global Player auf dem Kunstmarkt zu festigen.

Siehe unseren Jahresbericht 2024 zum globalen Kunstmarkt, der im März 2025 von Artprice by Artmarket veröffentlicht wird: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2024

Artprice by Artmarket veröffentlicht seinen Bericht zum Markt für zeitgenössische Kunst 2024: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2024

Sein Hauptsitz ist das berühmte Museum für zeitgenössische Kunst, auch bekannt als „Abode of Chaos" dixit The New York Times / La Demeure du Chaos (Heimstätte des Chaos):

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – Gesamtkunstwerk und einmalige Architektur.

Kontaktieren Sie Artmarket.com und seine Artprice-Abteilung – Kontakt: Thierry Ehrmann, ir@artmarket.com

