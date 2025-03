Vantage erhält auf der Money Expo Mexico 2025 die Auszeichnung „Best Global Broker"

PORT VILA, Vanuatu, 26. März 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets nahm als Titanium Sponsor an der Money Expo Mexico 2025 teil, die am 26. und 27. Februar stattfand. Die Veranstaltung, die als eines der wichtigsten Treffen für Händler, Investoren und Finanzexperten weltweit bekannt ist, bot Vantage eine hervorragende Plattform, um mit Fachleuten der Branche in Kontakt zu treten und seine innovativen Angebote zu präsentieren.

Vantage spielte eine zentrale Rolle in den Vordenker-Sitzungen der Konferenz und trug zu wichtigen Diskussionen über die Monetarisierung von Gemeinschaften und die Zukunft des Investmentbankings bei. Den Anfang machte Jose Flores, Leiter der Geschäftsentwicklung bei Vantage, mit einer aufschlussreichen Grundsatzrede über die Nutzung von Copy Trading und Signalen zum Aufbau und zur Monetarisierung von Handelsgemeinschaften. Sein Vortrag zog zahlreiche Zuhörer an und bot sowohl Tradern als auch Introducing Brokern (IBs) wertvolle Strategien, um ihr Verdienstpotenzial auf dem heutigen dynamischen Markt zu maximieren. Am nächsten Tag nahm Vantage an einer interessanten Podiumsdiskussion darüber teil, wie die Technologie das Investmentbanking und die Vermögensverwaltung umgestaltet. Die Finanzmärkte entwickeln sich mit KI-gesteuerten Strategien, Blockchain-Lösungen und digitalen Handelsplattformen weiter. Vantage bleibt an der Spitze der Innovation und stattet Trader mit den Tools aus, die sie benötigen, um die Nase vorne zu haben.

Während der gesamten zweitägigen Veranstaltung war der Vantage-Stand eine Hauptattraktion und zog dank der aktiven Teilnahme des Unternehmens an den Vorträgen und Podiumsdiskussionen eine große Anzahl von Besuchern an. Das Vantage-Team spielte eine entscheidende Rolle. Ihr Fachwissen hinterließ bei den Fachleuten der Branche und den Teilnehmern der Veranstaltung gleichermaßen einen bleibenden Eindruck.