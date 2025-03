MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Umfrage-Zuwachs bei der AfD:

"Union und SPD sollten sich ein Plakat bei den Koalitionsverhandlungen an die Wand pappen: 3 Prozent müsste draufstehen - ganz groß! So viel fehlt der AfD laut Forsa-Umfrage noch zur stärksten Partei in Deutschland. Die Rechtspopulisten sind seit der Bundestagswahl damit nochmals um gut 2 Prozent nach oben geschossen, gleichzeitig sind Union und SPD abgeschmiert und würden nach diesem Schlaglicht auf die Stimmung im Land nicht einmal mehr eine Koalitionsmehrheit zusammenbekommen. Das die Lage kurz nach dem Wir-haben-verstanden-Wahlkampf der Mitte-Parteien auf allen Kanälen. Was aber passiert? Hinter den Kulissen streiten sich die führenden Funktionäre von CDU, CSU und SPD wie die Kesselflicker. Orientiert an prinzipiellen Fragen, nicht etwa an praktischen Lösungen. Am Geld wird es nicht scheitern, die Regierung kann die Milliarden inzwischen herausfeuern wie aus der Konfetti-Kanone. Wenn dabei nicht gut gezielt wird, gewinnt weiter die AfD."/yyzz/DP/he