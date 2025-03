Europa bei Rüstungspatenten abgeschlagen

KÖLN/BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Entwicklung neuer Militärtechnologien lagen die EU-Staaten in den vergangenen Jahren auch zusammengenommen weit hinter den USA. Zwischen 2015 und 2021 haben in den USA ansässige Unternehmen der Rüstungs- und Verteidigungsindustrie knapp 18.000 Patente angemeldet, während Unternehmen aus sämtlichen EU-Staaten insgesamt weniger als 12.000 Patente angemeldet haben, wie das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in einer neuen Analyse zeigt.

"Um diese Lücke zu schließen, sind auch in Deutschland zusätzliche Investitionen in die militärische Forschung nötig. Und es muss geklärt werden, welche Technologiebereiche bislang in erster Linie von den USA abgedeckt werden, damit die Forschungsmittel gezielt hierein gelenkt werden können", heißt es in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorlag.