Wacker Neuson nimmt sich nach schwachem Jahr mehr Ergebnis vor

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson nimmt sich nach einem schwierigen Jahr dank seines Sparprogramms wieder mehr Ergebnis vor. So soll die Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern 2024 auf einen Wert zwischen 6,5 und 7,5 Prozent steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Im vergangenen Jahr rutschte die operative Marge von 10,3 Prozent auf 5,5 Prozent ab - das Schlussquartal fiel damit schwächer aus als von Analysten geschätzt. Der Umsatz ging um 16 Prozent auf 2,23 Milliarden Euro zurück. Dieses Jahr soll er in etwa stabil bleiben in einer Spanne zwischen 2,1 und 2,3 Milliarden Euro.

Wacker Neuson hatte vergangenes Jahr mit der schwachen Konjunktur in Deutschland und Europa zu kämpfen und musste seine Jahresprognosen gleich zweimal senken. Der Nettogewinn fiel um 62 Prozent auf 70,2 Millionen Euro. Die Dividende soll von 1,15 Euro ein Jahr zuvor auf 60 Cent gekürzt werden./men/mis