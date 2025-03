Aroundtown macht wieder Gewinn - rechnet mit Rückgang beim operativen Ergebnis

irobotik schrieb 24.03.25, 21:20

Deswegen wird AT nicht in Panik verfallen, bis Dezember 27 ist Siemens drin,ein neuer oder mehrere neue Mieter werden die über 30.000qm ab Januar 28 wieder bewohnen! Bis dahin wird noch viel Wasser in den Mississippi fließen! Kurs fällt sicher nicht wegen ausbleibende Dividende 24 oder der Siemens Meldung, fällt heute Collateral mit anderen Immowerte, Vonovia auch fast - 4%! Auch diese düstere Kurszeit wird sein Ende finden. Kommen von über 8 Euro auf unter 1 Euro gefallen , was sowieso total übertrieben war, was überwiegend mehrheitlich den Abwertungen geschuldet war, Streichung der Dividende gab den Rest. Warten Mittwoch erstmal ab, was die Führung zu melden hat.