UBS senkt Douglas auf 'Neutral' und Ziel auf 11,50 Euro

Gustl24 schrieb 21.03.25, 12:40

Alles was in Europa die Prognoseziele verfehlt wird sofort um 50% rasiert und abgestraft-der Ami würde sagen…better than expected…und weiter geht’s.

Eigentlich kann man inzwischen eine Messlatte anlegen und sagen KGV Europa MUSS IMMER doppelt so tief sein wie in USA…dafür sorgt dann schon noch die Heuschrecken-Armada, die Analystenschar und America first.

Aber jammern hilft ja nix…