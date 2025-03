Amazon wieder im Aufwind bis…

Die Magnificent 7 Aktien, denen auch Amazon.com angehört, haben in den letzten Tagen wieder deutliche Kapitalzuflüsse erfahren und konnten wichtige Hürde meistern, Amazon setzte sich über die Barriere von 200,00 US-Dollar sowie den 200-Tage-Durchschnitt hinweg und stieg auf 205,29 US-Dollar an. Aus der technischen Auswertung geht dadurch wieder Kurspotenzial zunächst an 207,24 US-Dollar hervor, darüber an den EMA 50 bei 210,93 US-Dollar. Spätestens ab dem Niveau von 216,31 US-Dollar und dem dort verlaufenden Widerstandsband der letzten Wochen sollte mit längeren Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Sollten diese unerwartet früher einsetzen und die Aktie unter 195,79 US-Dollar zurückfallen, müsste ein neuerlicher Test der Jahrestiefs bei 189,38 US-Dollar zwingend angenommen werden. Bei 180,55 US-Dollar verläuft ein mittelfristiger Aufwärtstrend und dürfte eine mögliche Verlustwelle stoppen.

Trading-Strategie: