DWS Group in MDax aufgestiegen Nach erfolgreicher Auflösung der Verlaufshochs aus 2021 bei 41,88 Euro kam es bei DWS zu einem neuerlichen Kaufsignal, seinerzeit wurde ein Kursziel am 138,2 % Fibonacci-Retracement bei 48,72 Euro ausgerufen. Nach einem temporären Abpraller in …