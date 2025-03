US-Verbrauchervertrauen im freien Fall: "Stärkster Einbruch seit vier Jahren"

Das Verbrauchervertrauen in den USA ist im März laut Bloomberg "so stark wie seit vier Jahren nicht mehr" gesunken – eine direkte Folge der wachsenden Inflationsängste und der wirtschaftlichen Folgen der neuen Handelspolitik der Trump-Regierung. Der vom Conference Board ermittelte Index fiel deutlich um 7,2 Punkte auf 92,9 Zähler, ein Niveau, das zuletzt Anfang 2021 erreicht wurde.

Mit den angekündigten "Secondary Tariffs" will Donald Trump Länder bestrafen, die venezolanisches Öl importieren – ein wirtschaftspolitisches Novum, das weltweit für Verunsicherung sorgt. Die Verbraucher rechnen nun mit einem weiteren Anstieg der Inflation, und ihre Erwartungen an die eigene finanzielle Zukunft sind so schlecht wie seit Juli 2022 nicht mehr.

Zwar zeigen harte Wirtschaftsdaten wie Arbeitslosenquote und Industrieproduktion bislang noch Stabilität, doch Ökonomen warnen: Sollte die schlechte Stimmung zu sinkenden Ausgaben führen, droht ein Rückschlag für die gesamte US-Wirtschaft.

Noch hält die Fed still und belässt den Leitzins auf dem aktuellen Niveau. Doch der Druck wächst: Immer mehr Verbraucher rechnen mit höheren Zinsen – und mit einer Rezession. Der Spagat zwischen politischer Machtdemonstration und wirtschaftlicher Stabilität wird für die USA zur Gratwanderung.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





