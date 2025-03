Zeus North America Mining Corp. begrüßt die Präsidialverordnung zur Forcierung der Produktion kritischer Minerale einschließlich Kupfer in den USA

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 26. März 2025 / IRW-Press / ZEUS NORTH AMERICA MINING CORP. (CSE: ZEUS) (OTCQB: ZUUZF) (FRANKFURT: O92) (DAS „UNTERNEHMEN“ ODER „ZEUS“) freut sich bekannt zu geben, dass der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald J. Trump, in einem historischen Schritt am 20. März 2025 eine Präsidialverordnung unterzeichnet hat, die darauf abzielt, die inländische Produktion kritischer Metalle einschließlich Kupfer zu forcieren.

Die Präsidialverordnung beruft sich auf den Defense Production Act im Rahmen einer umfassenden Anstrengung der US-Regierung, die inländische Produktion von kritischen Mineralen aus Gründen der nationalen Sicherheit auszuweiten. In der Verordnung heißt es, dass „vorrangige Projekte ermittelt werden sollen, die sofort genehmigt oder für die sofort Genehmigungen erteilt werden können, und alle notwendigen oder geeigneten Maßnahmen ergriffen werden sollen, um die entsprechenden Genehmigungen zu beschleunigen und zu erteilen.“ Darüber hinaus enthält die Verordnung Bestimmungen zur Beschleunigung des Zugangs zu privaten und öffentlichen Mitteln für inländische Projekte und sieht auch die Einrichtung eines „zweckgebundenen Mineral- und Mineralproduktionsfonds für inländische Investitionen“ im Rahmen der Development Finance Corporation („DFC“) vor.

Dean Besserer, President und CEO, sagt dazu: „Das Mandat zur Forcierung des Kupferabbaus in den USA bekräftigt uns in unserem derzeitigen Vorhaben, die nächste Kupfer-Porphyr-Entdeckung in den USA zu machen. Die vor Kurzem gemeldeten Ergebnisse aus unserem Kupfer-Molybdän-Silber-Projekt Cuddy Mountain im US-Bundesstaat Idaho haben daher einen noch größeren Stellenwert. Nachdem man sich im nahegelegenen Projekt Hercules auf eine offensive Bohrsaison im Jahr 2025 vorbereitet, freut sich das geologische Team von Zeus darauf, in naher Zukunft nachziehen zu können.“

Über das Kupferkonzessionsgebiet Cuddy Mountain (Idaho, USA)

Das Konzessionsgebiet Cuddy Mountain grenzt an den von Hercules Metals Corp. vor Kurzem entdeckten Kupfer-Porphyr Leviathan (167 Mio. CAD Marktkapitalisierung).* Die Entdeckung führte dazu, dass Barrick 23 Mio. CAD an Eigenkapital einbrachte, während es zusammen mit Rio Tinto eine beträchtliche Liegenschaft im Bezirk absteckte. Das Konzessionsgebiet Cuddy Mountain umfasst 101 Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 2.020 Acres.