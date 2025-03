VW-Eigentümerholding Porsche SE will nach Riesenverlust wieder Gewinn machen

Wenig beachtet, dennoch umso weniger spektakulär:Die Porsche SE ist bekanntermaßen an dem Raumfahrtunternehmen Isar Aerospace beteiligt. Dieses Unternehmen wird nun in Kürze den ersten Startversuch des Spectrum-Trägers vom Startplatz im norwegischen Andoya unternehmen.Zum Hintergrund: In Europa ist seit einigen Jahren ein Wettbewerb für kommerzielle Trägerraketen entbrannt, in der mehrere Firmen einen Wettlauf um den ersten erfolgreichen Start austragen. Diese Firmen sind Start-Ups die von verschiedenen Risikokapitalgebern unterstützt werden. Allein in Deutschland gibt es neben der ohnehin bereits am Markt lange etablierten Airbus-Tochter zwei aufstrebende Unternehmen, darunter eben die von der Porsche SE unterstützte Isar Aerospace.Bisher hat noch keine europäische Firma außer der Airbus-Tochter einen Träger erfolgreich gestartet - der direkte Konkurrent von Isar Aerospace hatte vor einigen Monaten einen Versuch unternommen, der allerdings schon früh gescheitert ist. Isar Aerospace könnte also das erste europäische Startup sein, das einen erfolgreichen Start eines Trägers verzeichnen kann.Die notwendigen Lizenzen sind vorhanden, das Startfenster öffnet sich, soweit ich weiß am 20.03.2025.Sollte sich Isar Aerospace im Wettlauf um die Marktanteile am Kleinträgermarkt durchsetzen, dann dürfte das auch für die Porsche SE nicht zum Nachteil gereichen, wenn auch nur im vergleichsweise verschwindend geringem Maße.