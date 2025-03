Defence begrüßt Dr. Elias Theodorou, US-Experte für Molekular- und Antikörperforschung, als Chief Operating Officer im Managementteam

Dr. Elias Theodorou, Ph.D., ist Molekularbiologe mit über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Krebsforschung, Stammzelldifferenzierung und Genübertragung. Er ist Mitbegründer von Protos Biologics Inc. und hat in dieser Funktion innovative DNA-Transfersysteme entwickelt. Zuvor war er Director of Research bei WBC Biosciences LLC, wo er an der Erforschung einer Methode zur Modifizierung von Zellen des angeborenen Immunsystems für eine verbesserte antikarzinogene Wirkung mitwirkte. Dr. Theodorou promovierte an der Yale University mit Schwerpunkt auf der Identifizierung neuartiger Faktoren für die neuronale Differenzierung. Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen und Inhaber von Patenten im Zusammenhang mit Gentherapie und Protein-Engineering.

„Die Ernennung von Dr. Theodorou zum COO ist ein bedeutender Meilenstein für Defence Therapeutics“, so Sébastien Plouffe, President, CEO und Gründer von Defence Therapeutics. „Seine Führungskompetenzen, sein wissenschaftlicher Scharfsinn und seine umfassende Erfahrung in innovativen Start-ups im Biotech-Bereich werden entscheidend dazu beitragen, unsere Entwicklungsprogramme zu forcieren und unsere Position auf dem US-Markt zu stärken. Dr. Theodorou, der im Großraum Boston lebt, wird an vorderster Stelle für unsere Bemühungen eintreten, die außergewöhnlichen Ressourcen und das Fachwissen des US-amerikanischen Biotech-Ökosystems zu erschließen. Seine Fähigkeit, komplexe wissenschaftliche Konzepte in praktische Anwendungen umzusetzen, steht im Einklang mit unserem Ziel, die Accum-Technologie weiterzuentwickeln. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit dem Fachwissen von Dr. Theodorou, insbesondere in den Bereichen Gentransfer und Krebsforschung, in Verbindung mit dem innovativen Umfeld des US-Biotech-Sektors das Potenzial unserer Plattform in den Bereichen ADC-Produkte und Radioimmunkonjugate voll und ganz entfalten werden können.“