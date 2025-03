Dax moderat höher erwartet - Rekord rückt näher

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den Dax zeichnen sich nach der kräftigen Vortagserholung am Mittwoch erst einmal bescheidene Gewinne ab. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,18 Prozent auf 23.151 Punkte. Damit fehlen dem deutschen Leitindex nur noch 1,4 Prozent zum Rekordhoch von 23.476 Punkten, das er am Dienstag vergangener Woche erreicht hatte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Mittwochmorgen ebenfalls moderat höher erwartet.

Der Dax habe nach den vorangegangenen Gewinnmitnahmen am Dienstag zwar kräftig zugelegt, schrieb Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Doch die Umsätze seien so niedrig wie seit fünf Wochen nicht mehr gewesen, gab er zu bedenken. "Das zeigt, dass die Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger aktuell eher abwartet. Die Ungewissheit vor der Verkündung der neuen US-Zölle ist vielen zu hoch, um jetzt in den Markt einzusteigen. Gerade Zölle gegen Autos könnten viele Dax-Unternehmen empfindlich treffen."