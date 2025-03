Mensch und Maschine: Erfolgsgeschichte geht weiter

Die damit erzielten Erfolge seien beeindruckend: Allein in den letzten fünf Jahren seien der Rohertrag um ein Drittel, das EBIT um die Hälfte und der Jahresüberschuss fast um zwei Drittel erhöht worden. Diese Dynamik traue sich MuM auch in der Zukunft zu und wolle den Gewinn je Aktie bis 2028/2029 erneut verdoppeln.

Die starke Wachstumsdynamik und die ausgesprochene Cashflow-Stärke des Geschäftsmodells nutze MuM für eine sehr aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik, in den letzten Jahren seien regelmäßig mehr als 90 Prozent der jeweiligen Gewinne an die Anteilseigner ausgekehrt worden. Trotzdem weise die Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 50 Prozent und einer Nettoliquidität exzellente Werte auf.

Es seien derzeit kaum Gründe erkennbar, warum MuM angesichts der unverändert potenzialträchtigen Märkte und des hervorragend eingespielten Geschäftsmodells diese Erfolgsgeschichte nicht fortsetzen sollte. Im letzten Jahr seien zwar zum ersten Mal seit sehr vielen Jahren die eigene Prognose nicht ganz geschafft und beim EBIT, nicht aber beim Nettoergebnis, ein minimaler Rückgang verzeichnet worden, doch sei das vor allem einmaligen Belastungen aus dem gleichzeitigen Systemwechsel bei Autodesk (vom Wiederverkaufs- auf das Provisionskonzept) und einer internen IT-Umstellung geschuldet gewesen. Nach Abschluss dieser Vorgänge sollte das Unternehmen wieder in der Lage sein, an den bisherigen Trend anzuknüpfen. Bezüglich der erzielten Margen bewirke die Umstellung bei Autodesk, in deren Rahmen durchlaufende Posten mit einem großen Volumen aus der GuV eliminiert werden, sogar eine deutliche Niveauverschiebung nach oben (letztes Jahr wären das auf Proforma-Basis ca. 7 Prozentpunkte mehr gewesen). Dadurch werde die Stärke des MuM-Geschäftsmodells zukünftig noch sichtbarer. Zugleich werde der volatile Einfluss der Handelserlöse mit Autodesk-Lizenzen auf den Konzernumsatz deutlich reduziert, was die Prognostizierbarkeit der Entwicklung weiter verbessert.

Da sich das MuM-Management schon bisher mit einer beeindruckenden Prognosetreue ausgezeichnet habe (mit Ausnahme des letzten Jahres), halten die Analysten die Management-Guidance für die nächsten Jahre für eine sehr verlässliche Orientierung auch für ihre Schätzungen. Folglich kalkulieren sie für die Zukunft mit einer Fortsetzung des hochprofitablen Wachstums, wobei sie in Übereinstimmung mit dem Unternehmen für 2025 eine noch etwas moderatere Dynamik erwarten, auf die ab 2026 wieder eine spürbare Beschleunigung folgen sollte.

Auf dieser Grundlage sehen die Analysten den fairen Wert der Aktie unverändert bei 67,00 Euro und damit deutlich oberhalb des aktuellen Kurses. Auch die Dividendenrendite auf Basis der angekündigten Ausschüttung von 1,85 Euro in Höhe von 3,6 Prozent wirke attraktiv. In Verbindung mit der geringen Schätzunsicherheit rechtfertige dies weiterhin das Urteil „Strong Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.03.2025 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 26.03.2025 um 7:18 Uhr fertiggestellt und am 26.03.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/03/2025-03-26-SMC-Studie-MenschundMaschine_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Mensch und Maschine Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 51,50EUR auf Tradegate (26. März 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.