JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach dem Kapitalmarkttag des Ölkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Die aktualisierte Strategie sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Vorliebe der Unternehmensführung für Aktienrückkäufe gegenüber Dividenden dürfte aber auch weiterhin ein größeres Diskussionsthema sein, insbesondere wenn die Verringerung der Aktienzahl nicht zu einer Aufwertung im Branchenvergleich führe./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2025 / 18:58 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2025 / 18:58 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 33,54EUR auf Tradegate (26. März 2025, 08:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giacomo Romeo

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m