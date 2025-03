Rekordbohrergebnisse, Ressourcenanstieg, steigende Aktie: Eine Glänzende Zukunft

Die Erfolgsgeschichte von Tocvan Ventures Corp. setzt sich in atemberaubendem Tempo fort. Nach einer Reihe starker Bohrergebnisse, die den Aktienkurs in den letzten Wochen beflügelt haben, liefert das Unternehmen nun die bisher besten Bohrresultate außerhalb der Main Zone.

Selten war die Aufregung im Goldsektor so greifbar wie jetzt bei Tocvan. Mit der heutigen Pressemitteilung hat der angehende Goldproduzent erneut bewiesen, warum seine Aktien in den letzten Wochen einen beeindruckenden Anstieg verzeichnet haben – und warum dies erst der Anfang ist. Während der Goldpreis neue Allzeithochs erklimmt, liefert Tocvan mit seinen jüngsten Bohrergebnissen vom Gran Pilar Gold-Silver-Projekt in Sonora, Mexiko, spektakuläre Resultate, die selbst erfahrene Branchenbeobachter in Staunen versetzen.

Bahnbrechende Entdeckung: Höchste Goldgehalte außerhalb der Main Zone Lagerstätte

Die neuesten Ergebnisse aus dem Kernbohrprogramm sind ein echter Gamechanger. Mit 21,6 g/t Gold und 209 g/t Silber über 3 m innerhalb eines 64,9 m langen Abschnitts mit 1,2 g/t Gold – und das direkt an der Erdoberfläche – hat Tocvan den bisher höchsten Goldgehalt außerhalb der bekannten Main Zone Lagerstätte entdeckt. Diese sensationelle Abfolge liegt 300 m östlich der Maion Zone entlang des North Hill Trends und markiert den Beginn einer enorm wertvollen neuen Mineralisierungszone, womöglich eine eigenständige Lagerstätte, die nicht nur mit Gold angereichert ist, sondern auch mit Silber.. Zusätzlich wurden 7,3 g/t Gold und 101 g/t Silber über 1,4 m innerhalb desselben Bohrlochs (JES-25-108) erzielt.

Was macht diese Entdeckung so besonders? Nicht nur die außergewöhnlich hohen Gehalte, sondern auch ihre Lage nahe der Oberfläche. Das Management plant bereits, dieses Gebiet mit Schürfgrabungen ("trenching") direkt an der Oberfläche weiter zu untersuchen, um die Ausdehnung der hochgradigen Mineralisierung zu definieren – ein klarer Schritt in Richtung bevorstehender Pilotproduktion. Die heutigen Bohrergebnisse übertreffen die durchschnittlichen Gehalte vieler produzierender Goldminen in der Region und unterstreichen das außergewöhnliche Potenzial von Gran Pilar und die beachtlichen Renditechancen für Tocvan-Aktionäre.



Vollbild / 3D-Oberfläche des Gran Pilar South Blocks. Die heute veröffentlichten Bohrergebnisse sind in roten Kästchen angegeben. Zahlreiche weiter nördlich und östlich identifizierte Ziele müssen noch getestet werden.

Erweiterung der Main Zone: Kontinuierliche Erfolge

Neben dieser neuen Entdeckung glänzt auch die Erweiterung der Main Zone mit starken Ergebnissen. Bohrloch JES-25-107, 100 m östlich der Main Zone, lieferte heute 78,5 m mit 0,3 g/t Gold und 7 g/t Silber, einschließlich Abschnitten mit 0,9 g/t Gold über 12,6 m und weiteren vielversprechenden Intervallen. Diese Werte zeigen, dass die Mineralisierung nicht nur in die Breite wächst, sondern auch konsistent bleibt – ein Zeichen für eine robuste Ressourcenbasis, die Investoren noch mehr Vertrauen schenken wird.

Ein Blick nach vorn: Unerschlossenes Potenzial und strategischer Fokus

CEO Brodie Sutherland fasst die Lage treffend zusammen: "Die Kernbohrungen haben gerade den hochwertigsten Abschnitt außerhalb der Main Zone erzielt, der sich 300 m entfernt in einem aufkommenden Trend befindet. Das Beste daran ist, dass er sich nur wenige Meter unter der Oberfläche befindet, sodass wir das Gebiet mit den in der nächsten Explorationsphase geplanten Schürfgrabungen ("trenching") leicht erreichen können. Dadurch erhalten wir ein weiteres Gebiet, in dem wir Mineralisierungen für potenzielles Pilotminenmaterial gewinnen können. Trends wie North Hill sind noch weitgehend ungetestet und lassen darauf schliessen, dass andere Gebiete im weiteren Erweiterungsgebiet ein erhebliches Potenzial für hochgradiges Gold und Silber beheimaten. Wir freuen uns auf weitere Bohrungen im Erweiterungsgebiet, um zusätzliches Ressourcenpotenzial zu erschließen."

Der North Hill Trend und andere Bereiche des riesigen Projektgebiets bleiben weitgehend unerschlossen, was auf ein noch größeres Potenzial für hochgradiges Gold und Silber hindeutet. Mit weiteren Bohrungen und Explorationen in Planung positioniert sich Tocvan als ein Unternehmen mit nahezu unbegrenztem Wachstumspotenzial.



Vollbild / Planansicht der Main Zone und des unmittelbar nördlich gelegenen Gebiets, wo bei jüngsten RC-Bohrungen die Erweiterung der Mineralisierung entlang paralleler Trends entdeckt wurde. Die heutigen Bohrergebnisse stammen aus der sich mehrheitlich im Besitz befindlichen Main Zone.

Perfektes Timing: Steigender Goldpreis und weitere Bohrergebnisse in Sicht

Der Zeitpunkt könnte kaum besser sein. Mit dem Goldpreis auf Rekordniveau und einer positiven Marktstimmung für Edelmetalle steht Tocvan an der Spitze einer Welle, die Investoren reichlich Rendite verspricht. Die jüngsten Ergebnisse sind nur ein Vorgeschmack – 3 weitere Bohrlöcher stehen noch aus, und angesichts der bisherigen Erfolge ist die Erwartung gross, dass diese das Bild weiter abrunden und den Aktienkurs zusätzlich befeuern. Analysten dürften angesichts der überdurchschnittlichen Bohrergebnisse kaum überrascht sein, wenn der Kurs in den kommenden Wochen und Monaten weiter klettert.

In Kombination mit den überdurchschnittlich guten Bohrergebnissen im Vergleich zu anderen produzierenden Minen der Region, bietet Tocvan ein außergewöhnliches Chance-Risiko-Profil. Die Aktie des Unternehmens hat bereits stark zugelegt – und es sollte nicht überraschen, wenn dies erst der Anfang ist.

Fazit: Warum Tocvan jetzt die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zieht

• Für Investoren, die nach einem Unternehmen suchen, das sowohl kurzfristige Gewinne als auch langfristige Wertsteigerung bietet, ist Tocvan ein absolutes Highlight.

• Die Kombination aus rekordverdächtigen Bohrergebnissen, einem boomenden Goldmarkt und einem klaren Plan für die Zukunft macht dieses Unternehmen zu einer der spannendsten Gelegenheiten im Sektor.

• Die Aktie hat bereits in den letzten Wochen an Fahrt gewonnen – doch die jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass der Höhepunkt noch lange nicht bevorsteht. Denn die geplante Testminen-Pilotanlage wird weiteren Zündstoff liefern, da das Unternehmen erstmals beachtlichen Cashflow zu generieren beabsichtigt.

• Dies ist eine seltene Chance, Teil einer Erfolgsgeschichte zu werden, die gerade erst begonnen hat. Tocvan steht vor einer goldenen Zukunft – und Sie können dabei sein, wenn die nächsten Rekorde gebrochen werden!



Vollbild / Gran-Pilar-Projektübersicht, > 22 km2 aussichtsreiches Gelände mit 2 Hauptzielen: South Block, die direkte Erweiterung und Ausdehnung der historischen Main Zone Lagerstätte, die durch ein sich ausdehnendes Aderfeld mit ungeprüften Bohrzielen definiert ist; North Block, eine 3,2 km x 1,5 km große Pyrit- und Tonalterationszone, die mit hochgradigem Gold-Silber zusammenfällt, wobei dieses Gebiet noch weitgehend ungetestet ist.

Gran Pilar Bohr-Highlights:

Zu den 2024 RC-Bohrhöhepunkten gehören (alle Längen sind Bohrmächtigkeiten):

• 42,7 m mit 1 g/t Au, inkl. 3,1 m mit 10,9 g/t;

• 56,4 m mit 1 g/t Au, inkl. 3,1 m mit 14,7 g/t;

• 16,8 m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag.

Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamantbohrungen 2022 gehören:

• 116,9 m mit 1,2 g/t Au, inkl. 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag;

• 108,9 m mit 0,8 g/t Au, inkl. 9,4 m mit 7,6 g/t Au;

• 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, inkl. 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag.

Zu den Höhepunkten der RC-Bohrungen der Phase-II 2021 gehören:

• 47,7 m mit 0,7 g/t Au, inkl. 3 m mit 5,6 g/t Au

• 39,7 m mit 1 g/t Au, inkl. 1,5 m mit 14,6 g/t Au;

Zu den Höhepunkten der RC-Bohrungen der Phase-I 2020 gehören:

• 94,6 m mit 1,6 g/t Au, inkl. 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag;

• 41,2 m mit 1,1 g/t Au, inkl. 3,1 m mit 6 g/t Au;

• 24,4 m mit 2,5 g/t Au + 73 g/t Ag, (3,3 g/t Au-Äquivalent)

-- inkl. 1,5 m mit 33,4 g/t Au + 1.090 g/t Ag, (45,7 g/t Au-Äquivalent)

15.000 m historische Kern- und RC-Bohrungen:

• 61 m mit 0,8 g/t Au;

• 21 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag;

• 13 m mit 9,6 g/t Au;

• 9 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag.

Zusammenfassung der Pilar-Großprobe:

• 62% Goldgewinnung über einen Laugungszeitraum von 46 Tagen;

• Gehalt im Fördererz: 1,9 g/t Au + 7 g/t Ag; Gehalt im gewonnenen Erz: 1,2 g/t Au + 3 g/t Ag;

• Die Sammelprobe enthielt nur den groben Materialanteil (plus-3/4-Zoll bis plus-1/8-Zoll);´

• Der feine Anteil (minus-1/8-Zoll) deutet auf eine schnelle Gewinnung mit bewegter Laugung hin:

• Der Agitated-Bottle-Roll-Test ergab eine schnelle/hohe Ausbeute: 80% Ausbeute Au + 94% Ag nach einer schnellen 24-stündigen Verweilzeit.

Zusätzliche metallurgische Studien:

• Die Schwerkraftausbeute mit bewegter Laugung ergab 5 zusammengesetzte Proben;

• 95 bis 99% Gewinnung von Au;

• 73 bis 97% Gewinnung von Ag;

• Einschließlich der Gewinnung von 99% Au + 73% Ag aus einem Bohrkernverbund in 120 m Tiefe.

Da das Management vom Potenzial des Projekts überzeugt ist, beschreibt das Unternehmen zurzeit eine Genehmigungs- und Betriebsstrategie für eine Pilotanlage bei Pilar. Die Anlage würde ein solides Testabbauszenario untermauern, das bis zu 50.000 Tonnen Material verarbeiten soll. Der Zeitplan und das Budget werden zurzeit vorbereitet mit dem Ziel, die Erschließung Anfang 2025 voranzutreiben. Da die Goldpreise ein Allzeithoch erreicht haben, ist das Unternehmen der Auffassung, dass der Vor-Ort-Testabbau wichtige wirtschaftliche Parameter liefern und das Mineralpotenzial des Gebiets verdeutlichen wird. Im Jahr 2023 entnahm das Unternehmen eine Massenprobe außerhalb des Standortes, die wichtige Daten lieferte, die das Potenzial zur Gewinnung von Gold und Silber durch eine Vielzahl von Methoden, einschließlich Haufenlaugung, Schwerkraft und Rührlaugung, verdeutlichten (für weitere Details siehe Pressemitteilung vom 22. August 2023).

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 56.716.355

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,83 CAD (25.03.2025)

Marktkapitalisierung: $47 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,536 EUR (25.03.2025)

Marktkapitalisierung: €30 Mio. EUR

Kontakt



www.rockstone-research.com

Tocvan News-Disclaimer: Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp. und eine qualifizierte Person („QP“) gemäß der Definition des Canadian National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“, die unter anderem auch Aussagen über Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beinhalten können, die das Unternehmen in Zukunft erwartet oder vorwegnimmt. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Solche zukunftsgerichteten Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Phrasen wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „antizipiert“ oder „glaubt“ oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Phrasen oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie basieren, werden nach bestem Wissen und Gewissen abgegeben und spiegeln unsere aktuelle Einschätzung der Geschäftsentwicklung wider. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens, der Entwicklungsphase des Unternehmens und der Finanzlage des Unternehmens. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Rockstone Disclaimer: Beim Text handelt es sich u.a. um zitierte Teile der Tocvan-Pressemitteilung, die frei aus dem Englischen übersetzt sind. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp., sodass er von Handelsvolumen- und Kurssteigerungen profitieren wird, wobei er für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung auch bezahlt wird. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, wobei diese Dritten ebenfalls Aktien von Tocvan halten und von Handelsvolumen- und Kursanstiegen profitieren, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.