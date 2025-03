Wacker Neuson plant nach schwachem Jahr höheres Ergebnis - Aktie fällt

Das Papier notierte kurz nach dem Handelsstart mit 20,35 Euro gut vier Prozent im Minus. Seit dem Jahresanfang stehen nach der Rally aber immer noch rund 40 Prozent Aufschlag zu Buche. Analyst Martin Comtesse vom Investmenthaus Jefferies attestierte dem Konzern ein schwaches und erneut enttäuschendes Jahresende, allerdings sah er auch einen Silberstreif. Schließlich dürfte Wacker Neuson vom milliardenschweren Infrastrukturfonds in Deutschland profitieren, was sich in der jüngsten Kursentwicklung schon widerspiegle, so Comtesse.

Nach den Vorstellungen von Konzernchef Tragl soll die Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf einen Wert in der Spanne von 6,5 bis 7,5 Prozent steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Im vergangenen Jahr rutschte die operative Marge von zuvor 10,3 Prozent auf 5,5 Prozent ab. Der Umsatz ging um 16 Prozent auf 2,23 Milliarden Euro zurück. In diesem Jahr soll der Erlös in einer Spanne zwischen 2,1 und 2,3 Milliarden Euro herauskommen und damit in etwa stabil bleiben.

Wacker Neuson hatte im vergangenen Jahr mit der schwachen Konjunktur in Deutschland und Europa zu kämpfen und musste seine Jahresprognosen gleich zweimal senken. Der Nettogewinn fiel um 62 Prozent auf 70,2 Millionen Euro. Die Dividende soll von 1,15 Euro ein Jahr zuvor auf 60 Cent gekürzt werden./men/tav/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 16.201 auf TTMzero (26. März 2025, 09:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um -10,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,10 %. Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd.. Wacker Neuson zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1900 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,556EUR. Von den letzten 9 Analysten der Wacker Neuson Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -24,88 %/+3,29 % bedeutet.