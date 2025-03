Cloud-Migration und Datenqualität: Banken stellen sich auf die Zukunft des Regulatory Reporting ein (FOTO)

Frankfurt (ots) - Bankenaufsichtsbehörden auf nationaler und europäischer Ebene

fordern eine regelmäßige und transparente Dokumentation ein. Zu den Potenzialen,

die sich durch technologische Innovationen bei Regulierung und Beaufsichtigung

von Kreditinstituten aus Bankensicht bieten, hat die Management- und

Technologieberatung BearingPoint eine umfassende Analyse vorgelegt. Die

Regulatory Reporting Studie legt Nachholbedarfe offen. Genauso zeigt die

Untersuchung aber, wo in diesem Jahrzehnt technologiebasiert

Effizienzsteigerungen möglich sind, die Banken bei strategischen Entscheidungen

helfen und nicht zuletzt das Finanzmarkt-Vertrauen insgesamt stärken.



Von händisch bearbeiteten Excel-Tabellen zum umfassend automatisierten

Reporting, das eigenständig von künstlicher Intelligenz erstellt und eingereicht

wird? Auch, wenn es so weit noch nicht ist, wurden die Verantwortlichen im

Bankensektor auch zur letztgenannten Vision im Rahmen der Regulatory Reporting

Studie befragt. Die Studie nimmt unter die Lupe, wie die europäischen Banken die

Reporting Erfordernisse erfüllen.Zudem hat BearingPoint die Erwartungen an die

Zukunft des Regulatory Reporting bis zum Jahr 2030 genauer analysiert und

hierbei Strukturentscheidungen bei der personellen Aufstellung von Banken

genauso wie technologiegetriebene Organisationsveränderungen einbezogen.







Reporting



Grundlage der Analyse ist eine Umfrage unter 33 europäischen Banken, darunter 24

deutsche Institute, welches eine repräsentative Datengrundlage des deutschen

Bankenmarktes darstellt. Abgedeckt wurden Themen wie Digitalisierung,

Cloud-Migration und Datenqualität genauso wie organisatorische Strukturen. Die

auf Basis der Ergebnisse erstellte Studie verdeutlicht, dass Banken vor einer

tiefgreifenden Transformation ihrer Regulatory-Reporting-Abläufe stehen. Die

nächsten Jahre bieten eine einmalige Gelegenheit, durch gezielte Maßnahmen der

Organisationsentwicklung und Technologie-Implementation das Reporting nicht nur

effizienter, sondern auch strategisch wertvoller für die Bank selbst zu machen.



Kommt der RegReporting-Bot? Digitalisierung und Technologieeinsatz im Regulatory

Reporting



Können Kreditinstitute ihren Ruf als "Nachzügler" der Digitalisierung zumindest

beim Regulatory Reporting aufbessern? Die BearingPoint-Expertinnen und Experten

sind dieser Frage aus einer objektiven und technologieorientierten Perspektive

gefolgt. In der ersten Hälfte der 2020er-Jahre waren und sind die Prozesse im

Regulatory Reporting allerdings größtenteils weiterhin manuell geprägt.

Klassische IT-Tools wie Tabellenkalkulationsprogramme kommen, so die Ergebnisse, Seite 2 ► Seite 1 von 3





