GESCO: Analyst erwartet kräftige Gewinnerholung

Die Ergebniskennziffer überzeichne die operative Entwicklung allerdings deutlich. Zwar habe sich die schwierige konjunkturelle Lage in einem Rückgang der Profitabilität ausgewirkt, zugleich habe die größte Tochter Doerrenberg aber auch zwei kleinere defizitäre Bereiche verkauft, was sich in einer Ein¬mal¬be¬las¬tung von ca. 4,8 Mio. Euro niedergeschlagen habe. Außerdem haben rückläufige Stahlpreise bei der Gesellschaft für sogenannte „windfall losses“ auf Lagerbestände geführt.

Für das laufende Jahr seien die Perspektiven deutlich besser. Einerseits entfielen die Sonderbelastungen bei Doerrenberg, andererseits sei aktuell zumindest eine leichte Verbesserung der Industriekonjunktur erkennbar. Zudem seien operative Fortschritte aus den laufenden Programmen zur Erhöhung des organischen Wachstumspotenzials der Beteiligungen zu erwarten.

Die Analysten rechnen daher mit einer kräftigen Gewinnerholung auf ein Nettoergebnis von rund 17 Mio. Euro – und sehen eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der positiven Entwicklung auch im Anschluss. Der seit Oktober letzten Jahres amtierende CEO Johannes Pfeffer lege die höchste Priorität auf profitables Wachstum als Werttreiber und sehe bei den Beteiligungen noch ein hohes Potenzial, dessen Erschließung aktuell systematisch vorangetrieben werde.

Im aktuellen Aktienkurs seien aus Sicht der Analysten weder die Aussicht auf eine starke Gewinnerholung im laufenden Jahr noch das mittelfristige Potenzial adäquat berücksichtigt. Mit einem geschätzten KGV25 von lediglich 9,7 sei GESCO sehr günstig bewertet.

Aus den Schätzungen der Analysten resultiere hingegen ein fairer Wert von 33,00 Euro, der ein hohes Kurspotenzial signalisiere. Nach den Anpassungsmaßnahmen im letzten Jahr und auf Basis einer Stabilisierung im industriellen Umfeld sehen die Analysten jetzt zudem nur noch ein leicht überdurchschnittliches Prognoserisiko, weshalb sie ihr Votum von „Speculative Buy“ auf „Buy“ ändern.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.03.2025 um 9:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 25.03.2025 um 18:15 Uhr fertiggestellt und am 26.03.2025 um 9:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/03/2025-03-26-SMC-Comment-GESCO_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die GESCO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 15,15EUR auf Tradegate (26. März 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 33,00 EUR