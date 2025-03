JPMORGAN stuft Shell (neu) auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell nach dem Kapitalmarkttag (CMD) des Ölkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Der eher evolutionäre als revolutionäre CMD habe den strategischen Fahrplan des Unternehmens bis 2030 gestrafft und die Aussichten für die Kapitalverwendung verbessert, schrieb Analyst Matthew Lofting in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die wichtigsten finanziellen Ziele hätten seine Erwartungen erfüllt oder übertroffen./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2025 / 00:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2025 / 00:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 33,51EUR auf Tradegate (26. März 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Lofting

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m