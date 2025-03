Tech-Aktien im Rückwärtsgang? Analyst ist bei dieser Magnificent-7-Aktie bullish

Meta Platforms hat einen turbulenten März hinter sich – doch laut Chris Grisanti, Chefstratege bei MAI Capital Management, könnte genau jetzt der perfekte Einstiegszeitpunkt sein. Im CNBC-Format Power Lunch nahm Grisanti mehrere Aktien unter die Lupe – und zeigte sich für Meta überraschend optimistisch.

Die Aktie des Facebook-Konzerns verlor im März mehr als sechs Prozent – ein Rückschlag, den auch andere Mitglieder der "Magnificent Seven" zu spüren bekamen. Doch nun scheint sich das Blatt zu wenden: In der laufenden Woche legte Meta um rund 5 Prozent zu. Zwar liegt die Aktie immer noch rund 15 Prozent unter ihrem jüngsten Höchststand, doch seit Jahresbeginn steht immer noch ein Plus von fast 7 Prozent zu Buche.