Spanien Wirtschaft wächst etwas weniger stark als angenommen Die Wirtschaft Spaniens ist am Jahresende 2024 etwas weniger stark gewachsen als bisher bekannt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im vierten Quartal im Jahresvergleich um 3,4 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid bekannt …