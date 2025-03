Hafenlogistiker HHLA wächst nach Gewinneinbruch wieder

goldenshare schrieb 14.11.24, 20:16

Ich habe mir die amtliche ukrainische Seite zum Thema HHLA durchgelesen. In diesem Zusammenhang ist auch gut zu wissen, dass der Bieter kartellrechtliche Zugeständnisse machen musste. Die Anmeldung erfolgte am 26.7., am 7.8. Wurde eine vertiefte Prüfung angeordnet. Am 4.11. Hat die Kartellbehörde auf der besagten Seite die Zugeständnisse veröffentlicht , um dem Wettbewerb zu ermöglichen, sich äußern zu dürfen, ob diese Zugeständnisse ausreichend sind. Wie es nach der heutigen Sitzung in Kiev aussieht, waren diese Zugeständnisse ausreichend. Es war folgerichtig kein Durchmarsch.