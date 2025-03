Datenschutz, Kosten und mangelnde Kompetenzen sind größte Hürden / ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer für Q2/2025 / Zusatzbefragung Künstliche Intelligenz (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt am Main (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Arbeitsweltrasant. Doch während immer mehr Unternehmen auf KI setzen, um Prozesse zuoptimieren, bleibt die Skepsis vieler Arbeitnehmender groß. 44 Prozent derdeutschen Unternehmen setzen KI-Technologien zum Beispiel bereits in Recruiting,Onboarding und Training ein: 11 Prozent geben an, KI umfassend in ihrenHR-Prozessen zu nutzen, 33 Prozent haben zumindest KI-Elemente in ihren Abläufenintegriert. Weltweit liegt der Wert bei insgesamt 53 Prozent. Weitere 23 Prozentder deutschen Arbeitgeber planen eine Einführung innerhalb der nächsten 12Monate. 14 Prozent planen erst innerhalb der nächsten drei Jahre den Einsatz vonKI in diesem Bereich, 11 Prozent haben diesbezüglich noch keine Entscheidunggetroffen. Das geht aus einer aktuellen Befragung zu Künstlicher Intelligenzhervor, die von der ManpowerGroup im Rahmen ihres vierteljährlichenArbeitsmarktbarometers durchgeführt wurde."Künstliche Intelligenz wird unsere Arbeit verändern - aber sie wird sie nichtdefinieren. Es liegt an uns, diese Technologie so einzusetzen, dass sie unsunterstützt, nicht ersetzt", ordnet Terry Cade, Geschäftsführer ManpowerDeutschland, die Ergebnisse ein. "Wir müssen KI anders diskutieren: Nicht sieist der Superheld - wir sind es. KI ist die Kraft, das uns stärker macht. Undwenn wir sie klug nutzen, gibt sie uns mehr Raum für Kreativität, Innovation undmenschliche Interaktion."Unternehmen setzen auf KI - aber mit ZurückhaltungDie Zahlen lassen erkennen, dass Unternehmen den Mehrwert von KI wahrnehmen,jedoch auch zögern. Ein Grund dafür sind regulatorische Bedenken: 40 Prozent derbefragten Unternehmen bezeichnen Datenschutz und rechtliche Fragen als größteHerausforderung bei der Einführung KI-gestützter Technologien. Auch die hohenInvestitionskosten (33 Prozent) werden als Hindernis wahrgenommen. Jeweils 25Prozent berichten von Schwierigkeiten bei der Identifizierung relevanter UseCases und dem Fehlen passender KI-Tools und Plattformen.Neben strukturellen Aspekten spielen auch personelle eine wichtige Rolle: 30Prozent der befragten Unternehmen nennen mangelnde KI-Kompetenzen derMitarbeitenden als eine der größten Herausforderungen bei der Implementierung.Ein weiterer Grund: Sowohl Mitarbeitende (22 Prozent) als auch Führungskräfte(21 Prozent) stehen den damit verbundenen Veränderungen skeptisch gegenüber.Weltweit gesehen, stellen die hohen Investitionskosten mit 34 Prozent fürUnternehmen die größte Herausforderung bei der Einführung von KI dar. Es folgenDatenschutz- und Regulierungsbedenken (33 Prozent), die fehlende Qualifizierungder eigenen Mitarbeitenden (30 Prozent) sowie deren kritische Einstellung