Wacker Neuson: Dividende halbiert – Aktie trotz Krise auf Höhenflug!

2024 war für Wacker Neuson geprägt von einem schwachen Marktumfeld und vollen Händlerlagern. Der Umsatz sank um 16 Prozent auf 2,23 Milliarden Euro, das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stürzte um 55 Prozent auf 122,5 Millionen Euro ab. Damit lag das Unternehmen in der unteren Hälfte der bereits im Herbst gesenkten Prognose. Die Ebit-Marge fiel auf 5,5 Prozent – ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den 10,3 Prozent im Vorjahr.

Erholung in Sicht – Auftragslage stabilisiert sich

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen rechnet Wacker Neuson mit einer Trendwende. Der Auftragseingang sei seit Jahresbeginn positiv. Zudem sollen die bereits eingeleiteten Sparmaßnahmen, darunter der Abbau von 500 Stellen, langfristig die Rentabilität verbessern.

Für das laufende Jahr erwartet der Konzern einen Umsatz zwischen 2,1 und 2,3 Milliarden Euro sowie eine verbesserte Ebit-Marge von 6,5 bis 7,5 Prozent. "Mögliche Konjunkturimpulse durch das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz sind in dieser Prognose noch nicht enthalten". betonte das Unternehmen.

Aktien im Aufwind – Analysten optimistisch

An der Börse sorgten die Zahlen zunächst für Ernüchterung bevor die Kehrwende kam. Die im SDAX notierte Aktie liegt aktuell deutlich im Plus bei 21,4 Euro. Das Papier bleibt außerdem mit einem Plus von rund 40 Prozent seit Jahresbeginn deutlich im Aufwind.

Analysten bewerten die Aussichten des Unternehmens unterschiedlich. Während Martin Comtesse von Jefferies ein "erneut schwaches Jahresende" attestierte, sieht er dennoch einen "Silberstreif am Horizont" – vor allem durch den potenziellen positiven Effekt der staatlichen Infrastrukturprogramme. Hauck Aufhäuser Investment Banking bestätigte die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 22,50 Euro und rät Anlegern, Kursrückgänge zum Einstieg zu nutzen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,57 % und einem Kurs von 21,45EUR auf Tradegate (26. März 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.





