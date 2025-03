Renk will dank hoher Nachfrage weiter zulegen - Aktie legt zu

JayAr007 schrieb 08.03.25, 09:01

Hier mal paar klare Gründe die für die von dir verniedlich genannten „Zahnradfabrik“ sprechen!



RENK hat sich als einer der weltweit führenden Hersteller von einsatzkritischen Antriebslösungen für Verteidigungs- und zivile Endmärkte etabliert. Das Unternehmen gliedert sich in zwei Hauptgeschäftsbereiche: Fahrzeugmobilitätslösungen (VMS) und Marine & Industrie (M&I). Im VMS-Segment ist RENK globaler Innovations- und Technologieführer für Fahrzeuggetriebe in militärischen Kettenfahrzeugen wie Kampfpanzern und Infanteriekettenfahrzeugen. Als plattformunabhängiger Anbieter deckt das Unternehmen über 80 Plattformen ab. Mehr als 70 Armeen und über 40 Marinen und Küstenwachen weltweit vertrauen auf RENK's Technologien. Zu den Stärken von RENK gehören die technologische Führerschaft in spezialisierten Bereichen wie Panzergetrieben, eine breite Produktpalette und Diversifizierung in verschiedene Marktsegmente.

RENK hat mit ATREX (Advanced Transmission Electric Cross(X) Drive with Drive-by-Wire) einen bedeutenden technologischen Fortschritt in der Antriebstechnik für militärische Kettenfahrzeuge erzielt. Dieses System kombiniert bewährte Getriebetechnologie mit innovativen Entwicklungen und unterstützt eine beeindruckende kombinierte Leistung von 1.400 bis 1.500 kW, wovon 350 kW durch den elektrischen Lenkantrieb bereitgestellt werden können. Im Vergleich dazu bietet der aktuelle Leopard 2 eine Leistung von 1.100 kW, was die signifikante Leistungssteigerung durch ATREX verdeutlicht. Das ATREX-System zeichnet sich durch mehrere Kernmerkmale aus, die es besonders wertvoll für moderne militärische Anwendungen machen. Der Hybridantrieb ermöglicht den Einsatz des Elektroantriebs für Kurzstrecken, was zu Kraftstoffeinsparungen und einem erweiterten Aktionsradius führt. Besonders hervorzuheben sind die Fähigkeiten zum "Silent Watch" und "Silent Manoeuvring", die durch den Elektroantrieb geräusch- und hitzereduzierte Einsatzfahrten ermöglichen und somit den passiven Schutz erhöhen. In kritischen Situationen bietet der "Sprint Boost" die Möglichkeit, das Fahrzeug schnell aus Gefahrenbereichen zu bewegen. Ein integriertes Rekuperationssystem lädt die Batterie bei Bremsmanövern wieder auf, was die Energieeffizienz weiter steigert. Zudem erlaubt die digitale Vernetzung von ATREX die Integration mit dem gesamten Antriebsstrang und anderen mobilitätsrelevanten Komponenten, was flexible Fahrerplätze und Fahrerassistenzsysteme ermöglicht. Die implementierte Drive-by-Wire-Technologie bereitet den Weg für zukünftiges autonomes Fahren in militärischen Fahrzeugen.