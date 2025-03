The Battery Show Europe kehrt zurück und expandiert mit dem Start des Energy Storage Summit Germany

Stuttgart, Deutschland / Access Newswire / 26. März 2025 / The Battery Show Europe und Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, die einzige Veranstaltung in der Region, die sich speziell an die Industrie für die Herstellung von Batterien sowie Elektro- und Hybridfahrzeuge richtet, gibt Einzelheiten zur Messe 2025 bekannt.

Die Veranstaltung findet erstmals gemeinsam mit dem Energy Storage Summit Germany statt und unterstreicht den rasanten Aufstieg Deutschlands im europäischen Speichersektor. War der deutsche Energiespeichermarkt früher hauptsächlich von der Nachfrage der Privathaushalte bestimmt, so erreicht er nun die Ebene der Versorgungsunternehmen, was den wachsenden Bedarf an einem stabilen und effizienten Energiemanagement widerspiegelt. Mit der zunehmenden Verbreitung erneuerbarer Energiequellen werden Energiespeicherlösungen unerlässlich, um die Netznachfrage auszugleichen, die Zuverlässigkeit zu gewährleisten und den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu unterstützen. Der Gipfel bietet die Möglichkeit, sich mit Regulierungsmaßnahmen, Investitionsstrategien und technologischen Innovationen zu befassen, die die Zukunft der großtechnischen Energiespeicherung in Europa bestimmen.

The Battery Show Europe eröffnet auch das Battery Tech Theatre, eine kostenlose Bildungsarena in der Ausstellungshalle, in der die neuesten Batteriesysteme und -komponenten sowie Elektro- und Hybridfahrzeugtechnologie vorgestellt werden.

„Der europäische Markt befindet sich an einem entscheidenden Punkt der Energiewende. Zwar hat sich das Wachstum bei Elektrofahrzeugen im vergangenen Jahr vorübergehend verlangsamt, doch die Dynamik nimmt wieder Fahrt auf, da Verbesserungen bei der Infrastruktur und den Lieferketten die Akzeptanz beschleunigen“, sagt der Vice President von Informa Markets Engineering, John Lewinski. „The Battery Show Europe dient als wichtige Plattform, um diese entwicklungspolitischen Herausforderungen anzugehen, sei es bei der Skalierung der Batterieproduktion oder der Weiterentwicklung von Energiespeicherlösungen für die flächendeckende Verfügbarkeit. Sie bietet Branchenexperten die Einblicke und Ressourcen, die sie benötigen, um die Zukunft der Mobilität und Energiespeicherung weltweit zu gestalten.“