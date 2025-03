NOSIBLE holt sich in Pre-Seed-Finanzierungsrunde 1 Mio. $ und begrüßt Branchenveteran Axel Hörger im Team

SAN FRANCISCO, CA UND NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / 26. März 2025 / NOSIBLE, ein aufstrebendes KI-Start-Up-Unternehmen, gibt heute bekannt, dass es sich im Rahmen einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde Mittel in Höhe von 1 Mio. $ sichern konnte. Die Finanzierungsrunde wurde von Atlantica Ventures geleitet, weitere strategische Investments kamen auch von bestehenden Kunden. Die generierten Mittel werden NOSIBLE bei der Einführung von Maßnahmen für das Wachstumsmarketing, der Skalierung seiner Vertriebsaktivitäten sowie der forcierten Umsetzung seiner Go-to-Market-Strategie unterstützen.

NOSIBLE wurde von Stuart Reid, einem Informatiker und Spezialisten der quantitativen Analyse mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Entwicklung großformatiger KI-Systeme, gegründet. Das Unternehmen will zum führenden KI-Anbieter für Asset Manager werden. Stuart und Matthew Dicks, ein Gründungsingenieur von NOSIBLE, sind nach jahrelangen Arbeiten mit bestehenden Technologien auf eine bemerkenswerte Entdeckung gestoßen: eine neuartige Lösung für eines der komplexesten Rätsel der KI, des ANN-Algorithmus (ANN = Approximate Nearest Neighbor), war geboren.

Die von NOSIBLE entwickelte Lösung ist speziell für Festplatten optimiert und unterstützt das native Vorfiltern, Komprimieren, Streamen, Massenabfragen und sogar das Tuning von Hyperparametern in Echtzeit. Diese Eigenschaften führen im Gesamtpaket zu einer Lösung, die 100-mal billiger ist als der derzeitige Stand der Technik bei der Suche im Großmaßstab. Die Innovation von NOSIBLE basiert auf der Erkenntnis, dass die Suche ein Skalierungsgesetz ist, und bringt intelligentere KI-Agenten hervor, weil sie 100-mal mehr suchen.

„Unsere Entdeckung verändert die KI-Gleichung“, so Stuart Reid, Gründer und CEO von NOSIBLE. „Unser Index arbeitet mit einem Hundertstel der Kosten gängiger Methoden und unterstützt in einzigartiger Weise das Tuning von Hyperparametern in Echtzeit. Dadurch kann er sich dynamisch an komplexere Suchvorgänge anpassen – ähnlich wie bei OpenAI, das die Nutzung von Testzeitberechnungen revolutioniert hat.“