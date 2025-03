Aktien: Wie weit geht die Trump-Zölle-nicht-so-schlimm-Hoffnungsrally?

Ob man es gut oder schlecht findet: Trump ist der entscheidende Faktor für die Bewegung der Aktien in den letzten Tagen und Wochen! Der Aktien-Abverkauf begann, als die Wall Street kapierte, dass "The Donald" es ernst meint mit den Zöllen - es also um mehr geht als nur um eine reine Verhandlungsstrategie, um ein paar Vorteile für die USA heraus zu schlagen. Nun sehen wir eine Aktien-Rally in der Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht so schlimm kommen könnte mit den Zöllen von Trump. Gestern noch Aussagen des US-Präsidenten in Sachen rezipröke Zölle: diese habe er nun festgelegt (aber wann wird das verkündet?), dazu könne es gut sein, dass er Zölle auf Kupfer erheben werde (worauf der Kupfer-Preis nach oben sprang). Am Beispiel Autoindustrie in den USA und Mexiko wird deutlich, wo das unlösbare Logik-Problem des Handelskriegs liegt..

