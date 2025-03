Steyr Motors greift an – Übernahmen im Rüstungsboom geplant!

Der österreichische Motorenhersteller Steyr Motors gab am Dienstag bekannt, dass er seine Geschäftstätigkeit durch externe Übernahmen ausweiten möchte. Ziel sei es demnach, vom wachsenden Verteidigungsbudget in Europa zu profitieren. Das Unternehmen strebt im laufenden Geschäftsjahr mindestens eine Akquisition an und hält derzeit in Europa und Asien aktiv Ausschau nach geeigneten Übernahmezielen.

Steyr, ein Anbieter von Triebwerken für zivile und militärische Anwendungen, erwartet eine zunehmende Nachfrage sowohl aus Europa als auch von internationalen Partnern. "Mit den in Deutschland bewilligten Sondermitteln werden in den kommenden Monaten und Jahren ähnliche Szenarien in anderen großen europäischen Ländern eintreten, und die Verteidigungsbudgets werden deutlich steigen", hieß es in einer Mitteilung.