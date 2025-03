Oliver vom Lehn von der VLC Projektentwicklung erklärt, warum erfahrene Photovoltaik-Projektentwickler für Unternehmen und Investoren unverzichtbar sind (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dortmund (ots) - Viele Unternehmen zögern noch, das Potenzial vonPhotovoltaikanlagen zu nutzen - sei es aus Unsicherheit über dieWirtschaftlichkeit oder aufgrund vermeintlicher baulicher Hürden. Oliver vomLehn bietet mit der VLC Projektentwicklung passgenaue Lösungen: von Großanlagenfür die Industrie bis hin zu spezialisierten Investitionsprojekten. Alserfahrene Projektentwickler setzen sie deutschlandweit komplexePhotovoltaikanlagen um. Was das Unternehmen von anderen Projektentwicklernunterscheidet, erfahren Sie im Folgenden.Die Energiewende eröffnet Unternehmen und Investoren enorme Chancen:Photovoltaikanlagen schützen nicht nur vor schwankenden Energiepreisen, sondernermöglichen auch erhebliche Kosteneinsparungen und eine bessere Umweltbilanz.Dennoch bleibt dieses Potenzial in vielen Fällen ungenutzt: ZahlreicheEigentümer und Geschäftsführer gehen davon aus, dass PV-Anlagen nur mitstaatlichen Förderungen wirtschaftlich betrieben werden können oder dass ihreDachflächen statisch ungeeignet seien - häufig ohne eine fundierte Prüfung. Einprofessioneller Projektentwickler hätte jedoch längst gezeigt, dass modernePhotovoltaiksysteme keine Nischenlösung mehr sind. Ganz im Gegenteil: Siestellen in nahezu allen Fällen eine wirtschaftliche und realisierbareInvestition dar. "Die meisten Unternehmen und Investoren unterschätzen nicht nurdie ökonomischen Vorteile, sondern auch die Dringlichkeit", warnt Oliver vomLehn, Inhaber der VLC Projektentwicklung. "Wer jetzt nicht handelt, riskiert denVerlust entscheidender Wettbewerbsvorteile.""Seit 2016 ist Solarstrom günstiger als Netzstrom - höchste Zeit, dassUnternehmen und Investoren in Deutschland dieses Potenzial endlichflächendeckend nutzen", betont Oliver vom Lehn. Seit Jahren begleitet er mit derVLC Projektentwicklung anspruchsvolle Projekte in der Solarbranche und hatmaßgeblich dazu beigetragen, Unternehmen durch individuell zugeschnitteneLösungen unabhängiger von steigenden Energiekosten zu machen. Durch dieKombination aus technischer Expertise und tiefgehender Marktkenntnis konntenbereits zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt werden - auch in komplexenSituationen, in denen andere Anbieter gescheitert sind. Die Ergebnisse sprechenfür sich: reduzierte Energiekosten, höhere Planungssicherheit und nachhaltigeInvestitionen in eine stabile Energiezukunft.Maßgeschneiderte Lösungen statt Standardkonzepte - wie VLC ProjektentwicklungUnternehmen unterstütztDie Nachfrage nach erneuerbaren Energien wächst rasant - und mit ihr die Zahl