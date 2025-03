Kroatiens geheime Schätze!

Wien (ots) - Das wunderschöne Reiseland Kroatien

(https://www.placesofjuma.com/de/kroatien/) ist unglaublich vielfältig und birgt

viele Highlights abseits der typischen Touristenpfade. Martina Hirzberger verrät

auf der Reiseplattform PlacesofJuma ihre Geheimtipps für Kroatiens Orte, die von

den Touristenmassen bis jetzt verschont geblieben sind. Ihre Leidenschaft für

dieses Land spiegelt sich in über 100 kostenfreien Reiseguides wider, denn ihr

Ziel ist es, Reisenden auch die unbekannten Seiten Kroatiens zu zeigen und sie

zu inspirieren, auch die weniger bekannten Plätze zu entdecken.



Ein Paradies abseits der Menschenmassen





"Kroatien hat so viele wunderschöne Orte, von denen einige noch weit weg von den

Hotspots liegen", sagt Martina. Viele Reisende suchen aktuell nach einzigartigen

Erlebnissen abseits der typischen Touristenpfade, denn sie haben keine Lust auf

Menschenmassen im Urlaub. Mit dem Artikel " Geheimtipps in Kroatien

(https://www.placesofjuma.com/de/kroatien-geheimtipps/) " bieten wir genau das:

eine exklusive Entdeckungstour quer durch Istrien

(https://www.placesofjuma.com/de/istrien-kroatien/) , Kvarner Bucht und

Dalmatien, die die verborgenen Orte dieses Landes hervorhebt", erklärt die

Reiseexpertin.



3 Geheimtipps für die nächste Reise:



Ugljan - Die Inselperle vor Zadar : Nur eine kurze Fährfahrt von Zadar entfernt,

entführt die Insel Ugljan ihre Besucher in eine Welt voller unberührter Natur

und authentischem Inselcharme. Versteckte Buchten, malerische Fischerdörfer und

weitläufige Olivenhaine machen Ugljan zum perfekten Ort für ruhige und erholsame

Urlaubstage.



Vrbnik - Historie und Wein : Der bezaubernde Ort Vrbnik

(https://www.placesofjuma.com/de/vrbnik-insel-krk-kroatien/) auf der Insel Krk

ist ein echtes Kleinod. Die engen Gassen und traditionellen Steinhäuser

versprühen historischen Charme vom Feinsten, während die atemberaubende Aussicht

auf das Meer und der berühmte kroatische Wein Vrbnicka zlahtina die Sinne

verwöhnen.



Ston - Mauern, Salz und Austern : Das kleine Städtchen ist ein wahres Juwel für

Geschichtsliebhaber und Feinschmecker. Die beeindruckende Mauer von Ston ist die

längste außerhalb von China, und die historischen Salzgärten bieten nicht nur

visuelle, sondern auch kulinarische Genüsse. Die frischen Austern sind obendrein

ein absolutes Highlight.



