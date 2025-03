Kodiak ernennt Peter Holbek zum Berater

26. März 2025 - Vancouver, British Columbia - Kodiak Copper Corp. (das "Unternehmen" oder "Kodiak") (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt die Ernennung von Herrn Peter Holbek zum technischen Berater des Unternehmens bekannt. Herr Holbek ist ein ehemaliger leitender Angestellter der Copper Mountain Corp., deren namensgebende Mine sich in der Nähe von Kodiaks MPD-Projekt im Süden von British Columbia befindet und viele Ähnlichkeiten in Bezug auf Geologie und strukturelle Lage aufweist.

Herr Holbek verfügt über 45 Jahre Erfahrung in den Bereichen Geologie, Exploration von Basismetallen und Edelmetallen, Ressourcenschätzung und Minenerschließung. Zuletzt war er von 2007 bis 2022 Vice President, Exploration bei Copper Mountain Mining Corp., wo er die Explorationsbemühungen leitete; zunächst, um ausreichende Mineralreserven zu definieren, um das Projekt Copper Mountain in die Produktion zu überführen, und anschließend, um die Ressourcen dieser großen Mine zu erweitern. In Zusammenarbeit mit Fachleuten aus den Bereichen Metallurgie, Technik, Gehaltskontrolle und Umwelt leitete er die Einbeziehung geometallurgischer Daten in Ressourcenmodelle, die die Vorhersage des Minendurchsatzes, der Metallgewinnung und der Eigenschaften der Abgänge unterstützten. Im Jahr 2013 wurde er von der Association for Mineral Exploration (AME) of B.C mit der E.A. Scholz-Medaille für hervorragende Leistungen bei der Minenerschließung ausgezeichnet.

Herr Holbek besitzt einen B.Sc.(hons.) und einen M.Sc. in Geologischen Wissenschaften von der University of British Columbia und ist ein bei der EGBC eingetragener professioneller Geowissenschaftler. Er ist Autor bzw. Mitautor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen über Porphyr-Kupfer-Gold- und vulkanogene Massivsulfid-Lagerstätten

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: "Wir freuen uns sehr, Peter Holbek als Berater von Kodiak Copper begrüßen zu dürfen. Peter bringt eine Fülle von Erfahrungen mit, vor allem seine langjährige Tätigkeit als VP Exploration bei der benachbarten Mine Copper Mountain, wo er maßgeblich an der Definition der Ressourcen und Reserven beteiligt war, die es ermöglichten, diese große historische Kupfermine wieder in Produktion zu bringen. Seine profunden Kenntnisse der regionalen Geologie und sein umfangreiches Fachwissen im Bereich der Ressourcenentwicklung werden uns wichtige Erkenntnisse liefern, wenn wir unsere erste Ressourcenschätzung für MPD abschließen und das Projekt in Richtung Entwicklung vorantreiben. Wir freuen uns darauf, von Peters technischer Beratung zu profitieren, während wir weiterhin das volle Potenzial von MPD erschließen.

