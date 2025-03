Comeback Deutscher Aktien nach angekündigten Milliardeninvestitionen

Willkommen zur neuesten Folge von "Glaser & Spang – der Börsen Podcast" ! Diese Woche sprechen wir über die großen Investitionen, die in Deutschland angekündigt wurden, und analysieren, wie sie sich auf deutsche Aktien und die Börse insgesamt auswirken könnten. Außerdem schauen wir uns zahlreiche Small Caps, Konsumwerte und aktuelle Marktentwicklungen an.

Die Themen dieser Folge im Detail:

Milliarden-Investitionen in Deutschland & ihre Auswirkungen auf deutsche Aktien In Deutschland werden massive Investitionen in Infrastruktur, Verteidigung und Digitalisierung angekündigt. Welche Unternehmen profitieren davon? Welche Aktien könnten steigen? Wir analysieren, welche Branchen und börsennotierten Unternehmen davon besonders profitieren könnten – von Industrieunternehmen über Technologiewerte bis zu Rüstungstiteln.

Konsumaktien unter Druck: Douglas & Hugo Boss Die Konsumbranche steht unter Druck, und das spiegelt sich auch in den Kursen wider. Douglas und Hugo Boss stehen exemplarisch für diesen Sektor. Wir bewerten, wie die wirtschaftliche Lage, Inflation und Konsumverhalten die Aktien beeinflussen und ob sich hier eine Kaufchance bietet oder weitere Rückgänge drohen.

Mutares & Steyr Motors: Nachbesprechung zum Interview mit Johannes Laumann Nach unserem Interview mit Mutares-CIO Johannes Laumann analysieren wir erneut die Entwicklung der Mutares-Aktie und der Steyr Motors-Aktie. Was hat sich in den letzten Tagen getan? Wie schätzen wir die Aussichten für die nächsten Monate ein? Kommt der nächste große Kursanstieg?

Die gesamte Folge gibt es hier: https://youtu.be/4ygJjRg_6Qo