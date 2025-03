Fortuna präsentiert auf dem Mining Forum Europe 2025 in Zürich, Schweiz

Vancouver, 26. März 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining- ... – freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am Mining Forum Europe teilnehmen wird, das vom 31. März bis 2. April 2025 im Park Hyatt in Zürich, Schweiz, stattfindet.

Jorge A. Ganoza, Präsident, Vorstandsvorsitzender und Mitbegründer von Fortuna, wird am Dienstag, den 1. April um 14:10 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Ballsaal 3 einen Vortrag halten, den Sie hier live verfolgen können.

Über Mining Forum Europe

Das Mining Forum Europe ist Europas einzige unabhängige Investitionsveranstaltung für die Bergbauindustrie und ihre Investoren. Das Mining Forum Europe bietet eine einzigartige Repräsentation privater und börsennotierter Edelmetallaktien aus allen Phasen der Produktion, Entwicklung und Exploration.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit vier in Betrieb befindlichen Minen und Explorationsaktivitäten in Argentinien, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Diamba Sud Goldprojekt im Senegal. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil all unserer Tätigkeiten und Beziehungen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig gemeinsame Werte für unsere Stakeholder. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.

IM NAMEN DES VORSTANDES

Carlos Baca

Vizepräsidentin, Investor Relations

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca | info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Fortuna Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 5,70EUR auf Tradegate (26. März 2025, 10:53 Uhr) gehandelt.