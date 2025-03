DAX klebt an der 23.000er Marke

Wie ein Magnet zieht die Marke von 23.000 Punkten den DAX an, lässt ihn weder in die eine noch in die andere Richtung davoneilen und sorgt so für ein Patt zwischen Bullen und Bären an der Frankfurter Börse.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Das Monatsende und damit auch das Quartalsultimo rücken immer näher. Zu solchen Zeitpunkten räumen institutionelle Geldverwalter oft ihr Portfolio auf und trennen die Spreu vom Weizen. Heißt, gut gelaufene Titel werden noch schnell gekauft, während die Schlusslichter aus dem Depot geworfen werden, um gegenüber den Kunden alles richtig gemacht zu haben.

In den vergangenen Wochen gehörten mit dem Rückenwind des milliardenschweren Finanzpakets aus Berlin vor allem Bauwerte, Banken und Rüstungsaktien zu den Favoriten. Gerade sie könnten deshalb bis kommenden Montag wieder ihre Top-Kurse erreichen und so auch den Gesamtmarkt oben halten. Mit dem Start in den April wartet dann nicht nur eine neue Zollrunde aus dem Weißen Haus auf die Börse, sondern auch eine saisonal eher schwächere Phase im Jahresverlauf. Spätestens im Mai sollte dann wie immer die Frage nach dem „Sell in May and go away“ aufkommen.

Aus technischer Sicht bewegt sich der DAX so lange in neutralem Terrain, bis nach unten die 22.300 Punkte und nach oben das Allzeithoch bei knapp 23.500 Zählern nicht erreicht werden. Erst an diesen Schwellen dürften die großen Adressen wieder in den Markt kommen oder aus dem Markt gehen und so wieder für eine höhere Volatilität sorgen.