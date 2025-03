Neuer Sommerflugplan Zahl der Flüge in Frankfurt wächst Am Frankfurter Flughafen steigt im Sommer die Zahl der angebotenen Flüge. Im neuen Sommerflugplan sind nach aktuellem Stand mehr als 4.500 Verbindungen pro Woche geplant mit in Summe rund 829.000 Sitzplätzen, wie der Betreiber Fraport mitteilte. …