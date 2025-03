So schaffen es Mittelständler an die Branchenspitze (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Fulda (ots) - Davon träumt doch jeder Unternehmer: die erste Wahl in seinerBranche zu sein, ohne sich ständig den Kopf darüber zu zerbrechen, wie neueKunden gewonnen werden. Doch die bittere Realität sieht anders aus: In einemhart umkämpften Markt reicht es längst nicht mehr, einfach nur gute Arbeit zuleisten. Artur Gilbert, Gründer der Brandwork Branding & Marketing GmbH, hat essich deshalb zur Aufgabe gemacht, Mittelständler mit einem professionellenOnline-Auftritt zu unterstützen. Welche Aspekte dabei entscheidend sind,erfahren Sie hier.Im heutigen digitalen Zeitalter müssen Unternehmen mehr denn je umdenken, umihre Marktposition zu behaupten. Das betrifft vor allem das Marketing: Währendsich Unternehmen vor 10 oder 20 Jahren noch auf Empfehlungen verlassen konnten,hat sich das Kaufverhalten drastisch verändert. Kunden recherchieren,vergleichen und suchen gezielt nach klaren Lösungen von vertrauenswürdigenAnbietern - und das online! Wer keine starke digitale Präsenz hat, existiert indiesem Entscheidungsprozess schlichtweg nicht und verliert wertvolle Aufträge andie Konkurrenz. "Viele Mittelständler unterschätzen die Bedeutung einesprofessionellen Markenauftritts", sagt Artur Gilbert von der Brandwork Branding& Marketing GmbH. "Eine Website haben inzwischen die meisten, aber sie überzeugtnicht. Sie wirkt veraltet, kommuniziert den Mehrwert nicht klar oder führtBesucher nicht gezielt zur Kontaktaufnahme. Doch wenn Kunden nicht auf Anhiebverstehen, warum sie sich für ein Unternehmen entscheiden sollten, klicken sieweiter - und das war's.""Umso wichtiger ist es, seine Marke aktiv nach außen zu präsentieren", so derExperte weiter. "Denn eine klare Positionierung und eine überzeugende Websitebauen Vertrauen auf und sprechen die richtige Zielgruppe an. Doch Brandingbedeutet mehr als nur eine ansprechende Website. Es beseitigt Kaufhürden, stärktdie Glaubwürdigkeit eines Unternehmens und erleichtert die Entscheidung fürpotenzielle Kunden. Das Ergebnis: mehr qualifizierte Anfragen, steigende Umsätzeund langfristiges Wachstum." Genau hier setzt Brandwork an: Die Expertenerarbeiten die Alleinstellungsmerkmale ihrer Kunden und übersetzen sie in einenprofessionellen, strategischen Online-Auftritt, der sie als Branchenführerpositioniert. So gewinnen sie nicht nur mehr Kunden, sondern ziehen auchhochqualifizierte Mitarbeiter an - ein entscheidender Faktor für nachhaltigenErfolg. Statt auf Standardlösungen oder subjektive Designvorlieben zu setzen,