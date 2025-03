Ist diese französische Verteidigungsaktie das nächste Steyr im Depot?

Exail reiht sich damit in die wachsende Gruppe kleinerer Anbieter von Verteidigungstechnologie ein, die vom militärischen Aufrüstungswillen in Europa profitieren. Ausgelöst wird dieser vor allem durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Sorge über eine schwindende sicherheitspolitische Rückendeckung durch die USA.

Der französische Hightech-Konzern Exail Technologies rechnet für das laufende Jahr mit einem zweistelligen Umsatzwachstum. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, wird diese Entwicklung vor allem durch die steigenden Verteidigungsausgaben europäischer Regierungen befeuert.

Das Unternehmen, das unter anderem für die Entwicklung von Unterwasserdrohnen und Navigationssystemen bekannt ist, sieht sich gut positioniert für den erwarteten Rüstungsboom. Es geht davon aus, dass sich die europäischen Verteidigungsausgaben bis 2030 auf über 200 Milliarden Euro verdoppeln könnten, und dass es gut geeignet sei, davon zu profitieren.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Exail einen Umsatzanstieg von 16 Prozent auf 373 Millionen Euro, während das laufende EBITDA um 13 Prozent auf 74 Millionen Euro zulegte. Das teilte das Unternehmen am Dienstag im Rahmen seiner Gewinnmitteilung mit.

Bereits Anfang des Jahres hatte Exail einen bedeutenden Auftrag von "einer führenden Marine" für ein Drohnensystem erhalten. Am Dienstag bezifferte das Unternehmen den Wert des Deals auf mehrere hundert Millionen Euro. Damit erhöhe sich der Auftragsbestand auf über eine Milliarde Euro, nachdem er Ende 2024 noch bei 708 Millionen gelegen hatte.

Die Exail-Aktie hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Vergangene Woche teilte Exail mit, dass die Aktie künftig im Klassifikationssystem der Börsengruppe Euronext nicht mehr dem Industriesektor, sondern dem Verteidigungsuntersektor zugeordnet werde – ein Zeichen für die zunehmende Fokussierung auf sicherheitsrelevante Technologien.

Tipp aus der Redaktion Diese Aktie handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese Aktie handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Auch andere Unternehmen aus dem Verteidigungsumfeld melden zunehmendes Interesse. Der österreichische Motorenbauer Steyr Motors hat am Dienstag bekannt gegeben, seine Geschäftstätigkeit künftig durch strategische Zukäufe erweitern zu wollen. Hintergrund ist das Ziel, vom steigenden Verteidigungsbudget in Europa zu profitieren. Im laufenden Geschäftsjahr plant das Unternehmen mindestens eine Übernahme und sondiert derzeit aktiv den Markt in Europa und Asien nach passenden Akquisitionskandidaten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





Nvidia bringt’s nicht mehr! 3 Aktien für den nächsten KI-Trade Jetzt Report kostenlos herunterladen!