Fachzentrum Finanzen unter Europas wachstumsstärksten Unternehmen - angetrieben von einer persönlichen Mission (FOTO)

"Es ist weniger als die Hälfte."

Mit diesem Satz begann für Dieter Homburg vor Jahren alles - als er seinenEltern erklären musste, dass ihre Altersvorsorge massiv hinter den Versprechenzurückblieb, die ihnen Versicherer gemacht hatten. Was folgte, war einpersönlicher Kurswechsel: Vom erfolgreichen Börsenspiel-Teilnehmer zumunermüdlichen Aufklärer in Versicherungsfragen - und Gründer eines Unternehmens,das seitdem Tausenden Menschen zu fairen, verständlichen und nachhaltigenFinanzlösungen verholfen hat."Unser Wachstum ist nicht das Ziel, sondern die Folge", sagt Homburg. "Wenn manMenschen ehrlich zeigt, worauf es wirklich ankommt - und ihnen hilft, schlechteVerträge zu erkennen und gute Entscheidungen zu treffen - dann braucht man keinaggressives Marketing. Dann entsteht Vertrauen. Und daraus entsteht Wachstum."Das Fachzentrum Finanzen hat sich in den vergangenen Jahren als unabhängigerBegleiter bei Fragen rund um Private Krankenversicherung, Altersvorsorge undVertragsoptimierung etabliert. Die Aufnahme in die FT1000-Liste bestätigt nichtnur die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens - sondern auch densteigenden Bedarf an echter, verbrauchernaher Finanzberatung, fernab vonProvisionsinteressen.Über die AuszeichnungDie Liste "Europe's Fastest Growing Companies 2025" wird jährlich von derFinancial Times und Statista veröffentlicht. Sie basiert auf derdurchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) des Umsatzes zwischen 2020und 2023. Berücksichtigt wurden ausschließlich unabhängige Unternehmen mitüberwiegend organischem Wachstum.Über das Fachzentrum FinanzenDas Fachzentrum Finanzen ist auf die transparente und verständliche Beratung inden Bereichen Versicherungen, Altersvorsorge und PKV spezialisiert. Bekanntdurch Medienauftritte u. a. bei RTL , ZDF und Spiegel, sowie als Autor des Buches"Altersvorsorge für Dummies", steht Gründer Dieter Homburg für klare Worte,tiefe Marktkenntnis und kompromisslosen Kundenschutz.