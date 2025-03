EMX Royalty kündigt Aufnahme eines neuen Aktienrückkaufprogramms an

Vancouver, British Columbia, 26. März 2025 / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) (das „Unternehmen“ oder „EMX“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach dem erfolgreichen Abschluss seines Aktienrückkaufprogramms (Normal Course Issuer Bid, das „ursprüngliche NCIB“) am 8. Januar 2025 von der TSX Venture Exchange („TSX-V“) die Genehmigung für seine Absichtserklärung hinsichtlich der Aufnahme eines neuen NCIB (das „neue NCIB“) und eines neuen automatischen Aktienkaufprogramms erhalten hat.

Im Rahmen des ursprünglichen NCIB hat das Unternehmen alle zugelassenen 5.000.000 Stammaktien (die „Aktien“) für einen Gesamtbetrag von 8.255.000 $ bzw. 1,65 $ pro Aktie zurückgekauft und annulliert, was ungefähr 4,45 % seiner ausgegebenen und ausstehenden Aktien zum Zeitpunkt der Aufnahme des NCIB entsprach.

Im Rahmen des neuen NCIB kann das Unternehmen innerhalb eines zwölfmonatigen Zeitraums, beginnend mit dem 1. April 2025, bis zu 5.440.027 Aktien zum Zwecke einer Annullierung erwerben. Dies entspricht etwa 5 % seiner ausgegebenen und ausstehenden Aktien mit Stand vom 1. April 2025. Das neue NCIB wird spätestens am 31. März 2026 auslaufen. In jedem Fall darf EMX in einem Zeitraum von 30 Tagen nicht mehr als 2 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien erwerben.

In Verbindung mit dem neuen NCIB leitet das Unternehmen zusammen mit seinem designierten Broker ein automatisches Aktienkaufprogramm in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen sowie den Regeln und Statuten der TSX-V ein, um alle oder einen Teil der Aktien im Rahmen des NCIB zu Zeiten zu kaufen, in denen das Unternehmen aufgrund seiner eigenen internen Handelssperrfristen, Insiderhandelsrichtlinien oder aus anderen Gründen normalerweise nicht am Markt aktiv wäre.

EMX ist der Ansicht, dass der Börsenkurs seiner Aktien von Zeit zu Zeit nicht den zugrundeliegenden Wert des Unternehmens widerspiegelt und dass der Kauf seiner Aktien den Unternehmenswert steigern und die Liquidität der Aktien erhöhen wird. Das Unternehmen beabsichtigt, die Käufe aus dem Barmittelbestand zu finanzieren.

Alle Käufe, die im Rahmen des neuen NCIB getätigt werden, erfolgen über die Einrichtungen der TSX-V, der NYSE American Stock Exchange („NYSE American“), anderer benannter Börsen und/oder alternativer kanadischer Handelssysteme oder auf anderem Wege, wie dies nach den geltenden Wertpapiergesetzen zulässig ist. Das neue NCIB erfolgt in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln und Statuten der TSX-V, der NYSE American sowie den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen. Der Preis, den EMX für Aktien in Geschäften unter normalen Marktbedingungen zahlt, ist der Börsenkurs zum Zeitpunkt des Kaufs. Alle Aktien, die im Rahmen des NCIB erworben werden, werden annulliert. Die tatsächliche Anzahl der Aktien, die gekauft werden können, und der Zeitpunkt etwaiger Käufe werden vom Unternehmen festgelegt. Die Entscheidung über den Kauf richtet sich nach der Marktlage, dem Aktienkurs, der bestmöglichen Verwendung der verfügbaren Barmittel und anderen Faktoren. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von Aktien im Rahmen des neuen NCIB zu kaufen, und das neue NCIB kann nach dem Ermessen des Unternehmens geändert oder ausgesetzt werden.

