BlackRock startet Bitcoin-ETP in Europa nach Erfolg in den USA!

BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, treibt seine Krypto-Strategie weiter voran und bringt nach dem bahnbrechenden Erfolg seiner Bitcoin-Fonds in den USA nun ein börsengehandeltes Bitcoin-Produkt (ETP) in Europa an den Start. Das neue Anlageinstrument mit dem Namen iShares Bitcoin ETP (IB1T) wird an den Börsen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden gelistet und bietet institutionellen Investoren eine regulierte Möglichkeit, direkt in Bitcoin zu investieren – ohne die Kryptowährung selbst halten zu müssen.

Neue Ära für Bitcoin-Investments in Europa