30 Milliarden Euro Umsatz im Visier – Rheinmetall wird zur Waffe im Depot!

Die nun aktualisierte Analyse reflektiert die tiefgreifenden geopolitischen Veränderungen in Europa. Besonders die Wiederwahl Donald Trumps wirke als geopolitischer Impulsgeber. Entscheidend sei jedoch der umfassendere strategische Wandel in Europa. "Trumps isolationistische Politik hat die dringende Notwendigkeit unterstrichen, dass die europäischen Nationen ihre Militärausgaben erhöhen und sich eine größere Verteidigungsautonomie sichern."

Gleichzeitig treibe die anhaltende Forderung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj nach langfristiger Unterstützung durch den Westen die Verteidigungsetats der NATO-Staaten weiter in die Höhe. Vor diesem Hintergrund sieht Alphavalue Rheinmetall ideal positioniert, um von einem wachsenden Marktvolumen – potenziell bis zu 800 Milliarden Euro – überproportional zu profitieren. "Mit einem dominanten Anteil an wichtigen Verteidigungsaufträgen, insbesondere in der Aufrüstungsphase in Deutschland, ist Rheinmetall unserer Meinung nach für ein signifikantes Wachstum gerüstet."

In Folge dieser positiven Aussichten wurde der Nettovermögenswert des Unternehmens nahezu verdoppelt – von 758 auf 1.493 Euro pro Aktie. Alphavalue meint mit "Nettovermögenswert" nicht direkt das Kursziel, sondern den sogenannten Net Asset Value (NAV) – eine bewertungsbasierte Kennzahl, die zeigt wie viel das Unternehmen pro Aktie wert ist, basierend auf Substanz- und Ertragswerten.

Diese Neubewertung basiert auf angehobenen Multiplikatoren, die durch die gestiegene Bewertung des europäischen Rüstungssektors gestützt werden. Insbesondere die Sparten Waffen & Munition, Fahrzeugsysteme und elektronische Lösungen verzeichnen eine stark wachsende Nachfrage. Ein zusätzlicher Treiber ist die Aufwärtskorrektur der erwarteten EBIT-Zahlen, die sich positiv auf die EV/EBIT-Bewertung auswirkt. Die zivile Sparte blieb von Änderungen unberührt.

Alphavalue erwartet, dass Rheinmetall seinen Umsatz von rund 10 Milliarden Euro (2020) auf 30 Milliarden Euro (2030) steigern wird. Das erwartete Umsatzwachstum wurde von 5 auf 10 Prozent, das EBITDA-Wachstum von 5,5 auf 12 Prozent erhöht. Die weiterhin unzureichende Munitionsbevorratung vieler NATO-Staaten eröffne große Nachholpotenziale. Zudem sei der Bereich Vehicle Systems, nicht zuletzt durch das Joint Venture mit Leonardo, gut aufgestellt, um diese Nachfrage zu bedienen. Verbesserungen im Working Capital Management sowie gelockerte Lieferketten stärken zudem die Cashflow-Dynamik.

Auch Warburg Research hat auf die positiven Entwicklungen reagiert. Analyst Christian Cohrs hob das Kursziel am Mittwoch von 1.200 auf 1.230 Euro an und bestätigte die Einstufung mit "Hold". Rheinmetall sei einer der "wesentlichen Profiteure des Booms in der Rüstungsbranche".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





