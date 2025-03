Zeitdruck und Gereiztheit bei der Arbeit nehmen zu / DGUV Barometer Arbeitswelt zu aktuellen Trends für Sicherheit und Gesundheit im Beruf

Berlin (ots) - Bei der Arbeit haben nach Ansicht vieler Beschäftigter Zeitdruck

und Gereiztheit in der Belegschaft in den vergangenen zwei Jahren zugenommen.

Das ist eines der Ergebnisse des DGUV Barometers Arbeitswelt

(https://publikationen.dguv.de/) , einer Umfrage unter über 2.000

Erwerbstätigen, die die forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische

Analysen mbH im Auftrag des Spitzenverbandes der Berufsgenossenschaften und

Unfallkassen, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) durchgeführt hat.

Zwar hat es auch im vergangenen Jahr weniger Arbeitsunfälle gegeben als im

Vorjahr. Die Umfrageergebnisse belegen aber branchenübergreifend, dass der

Stellenwert von Faktoren wie Arbeitsverdichtung, Zeit- und Personalmangel für

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz weiter zunimmt.

DGUV-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan Hussy ruft vor diesem Hintergrund

Unternehmen dazu auf, der Prävention psychischer Belastung mehr Aufmerksamkeit

zu schenken.



Laut vorläufigen Zahlen der gesetzlichen Unfallversicherung ist die Zahl der

Arbeitsunfälle im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Berufsgenossenschaften

und Unfallkassen registrierten 752.125 meldepflichtige Arbeitsunfälle - 4,4

Prozent weniger als im Vorjahr.







Wegeunfälle verringerte sich auf 173.488 - ein Rückgang von 5,9 Prozent. 13.358

Versicherte erhielten 2024 erstmals eine Rente aufgrund eines Arbeits- oder

Wegeunfalls, 4,3 Prozent weniger als im Vorjahr.



"Die rückläufigen Unfallzahlen sind eine gute Nachricht, aber nur ein Teil der

Geschichte", sagt DGUV-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan Hussy. Psychische

Belastung spiele bereits heute eine wichtige Rolle für Arbeitssicherheit und

Gesundheitsschutz. "Ihre Bedeutung wird aufgrund des demografischen Wandels und

seiner Folgen noch weiter zunehmen."



Unternehmen unter Druck



Laut DGUV Barometer sieht in fast allen Wirtschaftszweigen die Mehrheit der

Befragten im Personal- und Fachkräftemangel die größte wirtschaftliche

Herausforderung (59 Prozent im Durchschnitt). Eine Ausnahme ist das

verarbeitende Gewerbe mit 34 Prozent. Hier bewerten die Befragten vor allem

steigende Betriebskosten (59 Prozent) und Nachfrageeinbrüche (49 Prozent) als

wichtigste Herausforderungen. Weitere Probleme werden je nach Branche

unterschiedlich häufig genannt:



- Ein Übermaß an Bürokratie zum Beispiel erachten vor allem Beschäftigte in der

öffentlichen Verwaltung und in der Finanzbranche als Problem.

- Steigende Betriebskosten machen insbesondere Unternehmen der Bauwirtschaft Seite 2 ► Seite 1 von 3





