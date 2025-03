Daniel Fronske verantwortet ab 01. Mai 2025 die Schadenbearbeitung der Bayerischen (FOTO)

München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische baut ihre Kompetenz im

Bereich Schaden und Leistung weiter aus. Zum 1. Mai 2025 übernimmt Daniel

Fronske (39) die Leitung des Schadenmanagements beim Kompositversicherer BA die

Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Er kommt von der Allianz Versicherungs AG

zum mittelständischen Versicherer und war dort zuletzt als Abteilungsdirektor

Schadenhöhenfeststellung und Dienstleistermanagement tätig.



Der Spagat zwischen Prävention und Verantwortung





Der Spagat zwischen Prävention und Verantwortung





Das Schadenumfeld in der Sachversicherung ist herausfordernder denn je:Extremwetterereignisse, Lieferkettenprobleme und gestiegene Reparaturkostenerfordern neue Lösungen. Schadenfälle möglichst zu vermeiden, ist deshalb einzentraler Bestandteil moderner Versicherungslösungen. Die Bayerische setztverstärkt auf Prävention und nutzt smarte Technologien, um Risiken frühzeitig zuerkennen - bevor sie zu echten Schäden werden.Gleichzeitig verlangen veränderte Kundenerwartungen nach einemSchadenmanagement, das sich nicht nur um Zahlen, sondern um Menschen kümmert."Wenn Schäden eintreten, stehen wir in der Verantwortung. Ein erfolgreichesSchadenmanagement bedeutet nicht nur schnelle Regulierung, sondern auchVertrauen in die Zukunft. Wir sind keine reinen Abwickler von Schäden - wir sindMöglichmacher", betont Martin Gräfer, Vorstandsvorsitzender der BA dieBayerische Allgemeine Versicherung. "Wenn wir Schäden verhindern können,schützen wir Existenzen. Und wenn der Schaden da ist, sorgen wir dafür, dassMenschen und Unternehmen wieder auf die Beine kommen. Das ist unser Anspruch."Markt im Wandel - nah am KundenDie Bayerische begegnet den Herausforderungen des Marktes mit einer konsequentenWeiterentwicklung ihrer Prozesse: innovative Technologien, hohe Erreichbarkeitund ein Service, der nicht nur funktioniert, sondern überzeugt. Dabei kombiniertder Versicherer KI-gestützte Prozesse mit menschlicher Empathie."Viele denken bei Automatisierung an Maschinen. Wir denken an Menschen", sagtMartin Gräfer, "Denn Technologie kann uns schneller machen - aber exzellentenService macht sie nur mit den richtigen Leuten möglich. Daher freue mich sehrdarauf, dass Daniel Fronske uns hier mit seiner Persönlichkeit und seinemKnow-How unterstützen und als Bereichsleiter eine wesentliche Rolle einnehmenwird. Digitale Innovation ist für uns kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug, umdas Richtige schneller zu tun. Eine KI kann erkennen, ob ein Schaden plausibelist. Aber sie kann nicht verständnisvoll zuhören und empathisch reagieren, wennjemand in einer Notlage ist."Bewusster Schritt in ein neues UmfeldDaniel Fronske durchlief in über 20 Jahren bei der Allianz verschiedeneStationen rund um die Themen Schaden- und Dienstleistermanagement und sammelteumfassende Erfahrungen im Konzern. Mit seinem Wechsel zur Bayerischen setzt erauf unternehmerischen Gestaltungsspielraum und eine agile Organisation. AlsVater von zwei Kindern weiß er, dass Schnelligkeit zählt - nicht nur imSchadensfall. "Ich komme aus einer Welt der Strukturen und Prozesse - und bringegenau diese Erfahrung mit", sagt Daniel Fronske. "Aber ich wollte dahin, wo ichnoch mehr bewegen kann. Die Bayerische ist schnell, pragmatisch und nah amKunden. Genau das braucht es, wenn man in der heutigen Zeit Schadenfälle nichtnur abwickeln, sondern aktiv managen will."Über die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus denGesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G.(Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und derKompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBVHolding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 914Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werdenzudem Kapitalanlagen von über 4,3 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischenbundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellenBonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut")bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über demBranchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische AllgemeineAG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfallsmit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde dieVersicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.