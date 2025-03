DAX – was ist noch drin?

„Im Kerzenchart wird die aktuelle Seitwärtsphase durch die letzten beiden Kerzen deutlich, die lange Schatten aufweisen. Höhere und tiefere Kurse wurden vom Markt nicht gehalten – ein Zeichen für das anhaltende Kräftegleichgewicht rund um die Marke von 23.000 Punkten.

Auf dem nun erreichten Niveau wird der DAX offenbar als fair bewertet betrachtet. Investierte Marktteilnehmer sehen derzeit keinen Grund für einen Ausstieg, was die Stabilität unterstützt. Gleichzeitig bremst die nach wie vor überhitzte Markttechnik, insbesondere der hohe Abstand von 17 Prozent zum gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (violett, Indikator unten), die Dynamik aus. Der langsame Abbau dieser Überhitzung könnte die Konsolidierung weiter verlängern.

Hier erfahren Sie, wie Sie bei Robomarkets günstig in Aktien und ETFs anlegen.

Ebenfalls bremsend wirken aus statistischer Sicht die bereits erzielten hohen Gewinne von rund 15 Prozent seit Jahresbeginn. Seit 1970 gelang dem DAX zu diesem Zeitpunkt ein solcher Anstieg nur in acht Fällen. In zwei von drei dieser Fälle stieg der Kurs bis zum Jahresende zwar weiter an, im Durchschnitt um rund sechs Prozent. Kurzfristig, bis in den Frühsommer, folgte jedoch meist eine breite Konsolidierung, wie die Transaktionsüberlagerung aller Fälle zeigt (braun gestrichelt). Es gibt daher gute Gründe für eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung zwischen 22.200/22.300 Punkten auf der Unterseite und 23.700 Punkten auf der Oberseite (Grenze des hellblauen Schwankungskanals und der Aufwärtstrendlinie). “