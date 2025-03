Leichte Verluste - Pharmawerte schwach

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Der EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag 0,58 Prozent niedriger bei 5.443,09 Punkten. Außerhalb des Euroraums tendierte der britische FTSE 100 kaum verändert, während der Schweizer SMI um 0,49 Prozent auf 12.950,59 Punkte sank.

Im Fokus bleibt das schwierige handelspolitische Umfeld. "Mit dem Start in den April wartet dann nicht nur eine neue Zollrunde aus dem Weißen Haus auf die Börse, sondern auch eine saisonal eher schwächere Phase im Jahresverlauf", merkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets an. "Spätestens im Mai sollte dann wie immer die Frage nach dem 'Sell in May and go away' aufkommen."