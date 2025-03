Cognizant setzt Neuro-KI-Plattform ein, um die Einführung von KI in Unternehmen in Zusammenarbeit mit NVIDIA zu beschleunigen

TEANECK, N.J., 26. März 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) kündigte Fortschritte auf der Grundlage von NVIDIA AI an, die den branchenübergreifenden Einsatz von KI-Technologie in fünf Schlüsselbereichen beschleunigen sollen: KI-Agenten für Unternehmen, branchenspezifische große Sprachmodelle (LLMs), digitale Zwillinge für die intelligente Fertigung, grundlegende Infrastrukturen für KI und die Fähigkeiten von Cognizants Neuro KI-Plattform zur Integration der NVIDIA KI-Technologie und zur Orchestrierung über den gesamten Technologie-Stack des Unternehmens.

Cognizant arbeitet mit globalen Kunden zusammen, um sie bei der effizienten Skalierung des KI-Werts zu unterstützen. Dabei nutzt das Unternehmen seine umfassende Branchenerfahrung und ein umfassendes KI-Ökosystem, das Infrastruktur, Daten, Modelle und Agentenentwicklung umfasst und auf proprietären Plattformen und Beschleunigern basiert. NVIDIA AI spielt eine Schlüsselrolle in den KI-Angeboten von Cognizant, mit aktiven Kundenbeziehungen in verschiedenen Branchen, um Wachstum und Geschäftstransformation zu ermöglichen.

„Wir sehen weiterhin, wie Unternehmen den Übergang von Machbarkeitsstudien zu größeren Implementierungen von Unternehmens-KI bewältigen", sagte Annadurai Elango, President von Core Technologies and Insights bei Cognizant. „Durch unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA wird Cognizant Lösungen entwickeln und bereitstellen, die diesen Prozess beschleunigen und den KI-Wert für Kunden durch die Integration grundlegender KI-Elemente, -Plattformen und -Lösungen schneller skalieren."

„Von Modellen bis hin zu Anwendungen erfordert die KI-Transformation in Unternehmen eine vollständige Software und Infrastruktur mit Zugriff auf domänenspezifische Daten", so Jay Puri, Executive Vice President of Worldwide Field Operations bei NVIDIA. „Die Cognizant Neuro AI-Plattform wurde mit NVIDIA AI entwickelt, um spezialisierte LLMs und Anwendungen bereitzustellen, die Unternehmen auf das KI-Zeitalter mit Reasoning Agents und digitalen Zwillingen vorbereiten."